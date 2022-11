Grammy Latino: Rosalía triunfa y Mon Laferte no consigue ganar la estatuilla

En la noche del jueces 17 de noviembre se desarrollaron los Grammy Latino. Una edición que tuvo como grandes ganadores a la artista Rosalía, quien con Motomami logró el premio en la categoría de Mejor Álbum del año, y al uruguayo Jorge Drexler, que superó a Bad Bunny con siete estatuillas versus las cinco que consiguió el puertorriqueño.

Por otra parte, no fue la noche de Mon Laferte. La artista nacional estaba nominada en la categoría Canción del año con su hit Algo es Mejor, sin embargo, al final la estatuilla recayó en la canción Tocarte, la colaboración entre Jorge Drexler y C Tangana. De hecho, este último tema también fue reconocido como Grabación del año.

Pero sin duda, la gran triunfadora de la noche, fue Rosalía. Y es que la española triunfó en el premio más importante, que es a Mejor Álbum del año. Ahí venció a Christina Aguilera (Aguilera), Marc Anthony (Pa’ llá Voy), Bomba Estéreo (Deja), Jorge Drexler (Tinta y Tiempo), Elsa y Elmar (Ya No Somos los Mismos), Fonseca (Viajante) y Sebastián Yatra (Dharma).

“Mi felicidad es compartir este momento con mis seres queridos (…) Me siento muy orgullosa de triunfar con un álbum capitaneado por mí misma como mujer“, dijo Rosalía al recibir el galardón.

El artista que más galardones recibió en la noche fue Jorge Drexler. El uruguayo obtuvo siete estatuillas. En las categorías Mejor Álbum de Cantautor (por Tinta y tiempo), Mejor Canción (por Tocarte), Mejor Grabación del año (por Tocarte), Mejor Canción Pop (por La guerrilla de la concordia), entre otras.

Otro de los triunfadores de esta 23ª entrega de los Latin Grammy, fue Bad Bunny. El puertorriqueño obtuvo cinco estatuillas. En las categorías Mejor Canción Urbana (Titi me preguntó), Mejor Canción de Rap/Hip-hop (De museo), Mejor Fusión/Interpretación Urbana (Lo siento Bb :/), Mejor Interpretación Urbana (Titi me preguntó) y Mejor Álbum de Música Urbana (Un verano sin ti).

WOW!! GRACIAS! GRACIAS @LatinGRAMMYs 🫶🏻 ESTE GRAMMY SE LO DEDICO A LA REPUBLICA DOMINICANA 🇩🇴 Y A TODO EL MOVIMIENTO DEL DEMBOW!! A LOS ARTISTAS, PRODUCTORES, BAILARINES, DIRECTORES DE VIDEOS!! GRACIAS POR LA INSPIRACIÓN, ESE GRAMMY ES DE USTEDES

— ☀️🌊❤️ (@sanbenito) November 18, 2022