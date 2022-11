Desde los audífonos más pequeños hasta un set de televisión, pasando por la infalible lista musical de todos los días. Camilo Sesto resuena en todos sus formatos, lo que -por supuesto- no compensa su muerte, un 8 de septiembre de 2019. Pero su leyenda está más viva que nunca y los tesoros más ocultos de su vasta trayectoria están saliendo a la luz.

Hace unas semanas, se dio a conocer material inédito del cantante español, sencillos nunca antes publicados, que se enmarcan en un compilado llamado Camilo Forever. Allí se podrán escuchar demos, versiones alternativas de sus grandes éxitos y canciones y temas inéditos. Este viernes se lanza el box set de cuatro CDs, que condensa su ya conocida obra musical, con algunos matices y novedades.

Así lo consigna El País, que en su reseña cita las palabras de Armando Cifuentes, jefe de catálogo en Sony Music. Es “un acto histórico de justicia”, comentó el ejecutivo del sello. Los sonidos pertenecen al periodo 1972 a 1986, en el apogeo de la carrera de Camilo Sesto.

La búsqueda del tesoro

En total, el box de Camilo Forever consta de 82 piezas recopiladas. De ellas, 40 corresponden a sencillos, en los que se puede oír la voz limpia y los agudos precisos que caracterizaron el estilo de Camilo Sesto. Hay canciones en distintos idiomas, incluyendo el italiano y el alemán, muy propio de los artistas de la época que se cruzaban durante la época en festivales de la canción.

Pepe Herrero fue el orquestador de Camilo Sinfónico, la última obra en vida del cantante español. Estuvo a cargo de las grabaciones originales para su remasterización. Fue un trabajo pista por pista, lo que inevitablemente causó una profunda emoción en medio de esta tarea.

“Fue durante ese proceso cuando fui encontrando temas que no me sonaban de nada ni se parecían a ninguna canción publicada. Buscaba en internet los textos que interpretaba Camilo y no había ni rastro. Era habitual que los artistas grabasen más material del que luego entraba en los LPs, pero no que no quedase reflejo ni testimonio por ninguna parte”, indicó Herrero.

Así va creciendo la leyenda de Camilo Sesto, con temas como “Te quiero así”, “Volarás” y “Pobre mundo”, que se suman a las ya abultadas listas de reproducción en su memoria.