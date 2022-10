“Face It Alone”: Queen lanza tema inédito cantado por Freddie Mercury

El 13 de octubre, Queen lanzó la canción inédita Face It Alone. Un tema que es cantado por Freddie Mercury cuando ya tenía sida y estaba a dos años de fallecer. Es una composición triste y solemne, que originalmente iba a ser incluida en el álbum The Miracle. Y también se trata de un nuevo hit, ya que tras su publicación, suma más de 3 millones de reproducciones.

De esta manera, y con este tema grabado en 1988, la banda británica adelanta el lanzamiento de una reedición de su disco número 13, el penúltimo para que el que se encontraba vivo Freddie, con el nombre de Queen The Miracle Collector’s Edition. Un álbum para coleccionistas que será publicado el próximo 18 de noviembre.

Para esta producción, se incluirán otras seis canciones inéditas más, además de las llamadas The Miracle Sessions, que son las grabaciones del grupo en el estudio durante el proceso creativo para este álbum creado entre 1987 y 1989.

Un proceso de rescate de temas en el que llevan años

Previamente, hace ocho años, ya se habían lanzado otras tres canciones inéditas con la voz de Mercury. Esto en el marco del disco Queen Forever (2014). En ese álbum, se puede escuchar la voz del difunto líder de Queen en los temas Let Me In Your Heart Again, Love Kills y There Must Be More To Life Than This.

Fue en una conversación con BBC Radio, tras el concierto del Jubileo de la Reina Isabel II, que el baterista Roger Taylor y el guitarrista Brian May revelaron la existencia de Face It Alone. “Casi nos habíamos olvidado de ella“, confesó Taylor. Y sobre esta canción, Bryan May aseguró que se trata de un tema “muy bello y conmovedor”.

Finalmente, en entrevista con la radio británica, también contaron como fue recuperar la canción inédita. “Le dimos varias vueltas y pensamos que no podríamos rescatarlo. Pero al final, tras insistir, nuestro equipo de ingenieros de sonido lo consiguió. Ha sido como juntar las piezas de un puzle y ha quedado algo muy bonito“, cerró May.