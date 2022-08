En el Ciudadano ADN conversamos con el cantante argentino Luciano Pereyra a raíz del estreno de su nuevo álbum titulado “De hoy en adelante”.

“Cuando uno sufre, la música es un buen método de catarsis. La vida en general es un kit constante de situaciones para poder hacer una canción”, comenzó diciendo el artista sobre su nueva placa discográfica, en donde tuvo la oportunidad de colaborar con diversos artistas.

Respecto a lo anterior, Pereyra relató que el disco comenzó siendo trabajado en el año 2019, con una primera colaboración: Greeicy Rendón.

“Somos sobrevivientes a una pandemia, no es poca cosa”, comentó.

Las colaboraciones de Luciano Pereyra en “De hoy en adelante”

“La pandemia hizo que apareciera una canción con Alejandro Fernández. Uno cree que la tiene terminada, pero de repente aparece él y se suma a la canción y la canta. Lo mismo pasó con Los Ángeles Azules y con Denise Rosenthal”, relató Luciano Pereyra sobre la realización de su nuevo LP “De hoy en adelante”.

En esa misma línea, el cantautor agregó que “es un disco muy especial” para él. “Es el más internacional por todas las colaboraciones que hay. Lang Lang de China, el mejor pianista del mundo; Denise de aquí de Chile; Alejandro Fernández y Los Ángeles Azules de México; Greeicy de Colombia; Y Nacho de Venezuela”, aseguró.

“El otro día escuchaba el disco y dije ‘wow, toda esta gente me acompañó’. En una pausa mundial, la música no descansó para seguir haciéndonos compañía. Y obviamente en mi caso no fue la excepción”, reflexionó el artista.

Los efectos de la pandemia para el artista

Por otra parte, Pereyra aprovechó de hablar sobre la crisis sanitaria. Así, comentó que “nunca había dormido tantas noches en mi casa”.

“De repente me encontré 100 noches durmiendo en mi casa, cosa que nunca me había pasado en mi vida con tantos viajes”, comentó.

Sin embargo, el trasandino comentó que por suerte no tuvo tanto por padecer. “Me di cuenta de que tenía mucho más que agradecer que por padecer”, aseguró.

“Un techo, un plato de comida, una ducha, no estar solo y estar acompañado por mi novia y mis perros. Saber que uno tiene salud. Poder despertarse y ver, oler, sentir y abrazar”, agregó.