En el Ciudadano ADN estamos atentos a las novedades de la música nacional. Es por eso que conversamos con la rapera chilena Flor de Rap, quien estrenó su nuevo single “Me voy conmigo”, en colaboración con Dainesitta.

“Estuve casi 5 meses sin poder sacar nada por mi canal”, aseguró la artista.

Respecto a su colaboración con Dainesitta, Flor de Rap explicó que “ella está chiquitita, está empezando”. “Tiene un talento increíble y me encanta, porque ella también me apoya a mí para entrar a esa juventud”, comentó.

Los inicios: “Inmarchitable”

La cantante actualmente está pasando por un gran momento, el cual es el resultado de un proceso “corto” pero intenso.

Sandra Zeballos aprovechó de recordar los inicios de esta artista, durante el mes de octubre del año 2019. “Me tocó presentarla en un ciclo en la SCD de Plaza Egaña cuando ella tenía su primer disco ‘Inmarchitable'”, relató.

“Más que rápido, yo encuentro que ha sido lento igual, pero seguro. Si bien desde el año 2018 cuando sacamos el disco ‘Inmarchitable’, yo anteriormente ya tenía 17 discos underground”, comentó.

El incansable trabajo de Flor de Rap

La reconocida cantante nacional dijo que luego de sacar el LP “Inmarchitable”, lo sucedió con su disco “Gold” en el año 2020, el que habla sobre el acontecer chileno durante el estallido social.

“Me siento muy afortunada, pero es que no hemos parado de trabajar. Hemos estado ahí. Algo se me mete en la cabeza y no hay forma de que se salga”, reflexionó.

En línea con lo anterior, Ángela Lucero Areyte – nombre real de Flor de Rap – comentó que “yo voy a luchar y como veo que todo va dando resultados, eso me pone muy contenta…Me dan ganas de seguir creando”.

“Es por lo mismo que me he atrevido a indagar en diversos estilos. No tan solo enfocarme en el rap, sino que atreverme. Gracias a Dios están todos los ojos puestos en la música urbana”, aseguró.