Con bandera y polera a favor del Apruebo: Chileno tocó junto a The Killers durante concierto en Canadá

The Killers encendió los escenarios del Rogers Arena de Vancouver de Canadá pero, esta vez, lo hizo con la participación de un invitado especial: José Miguel Velasco, un chileno apodado como Hace un par de horas, el grupo de rock norteamericanoencendió los escenarios del Rogers Arena de Vancouver de Canadá pero, esta vez, lo hizo con la participación de un invitado especial:apodado como Pepo , que empezó a estudiar batería en el año 2000 y que se apropió de las baquetas de Ronald “Ronnie” Vannucci Jr. durante una canción.

Y es que como bien dice Pepo desde su cuenta de Twitter “Desde 2018 que #TheKillers lleva invitando fans a tocar #ForReasonsUnknown con ellos”, siendo el viernes pasado el día en el que Velasco se convirtió en el elegido.



En conversación exclusiva con ADN, el músico radicado en Canadá desde 2017, entregó detalles del emocionante momento, explicando que su deseo por ocupar el sillín batero surgió más o menos hace dos meses atrás, y que sus motivaciones además de la experiencia musical, también recaen en una responsabilidad de visibilidad política, pues accedió a la oportunidad a través de un cartel que por un lado decía “practiqué por semanas para tocar batería con ustedes” y por el otro consignaba la palabra “Apruebo”, haciendo referencia al Plebiscito del próximo 4 de septiembre.

“Como un mes atrás se me ocurrió mezclar las dos ideas (música y política). Tocar, que es la zorr*, y también no sé, no es una protesta, pero es una forma de hacer algo, porque desde aquí uno puede votar, no sé po, molestar por Facebook y WhatsApp a tus amigos y familiares y mandarles información, pero es difícil, no es tan fácil como conversar o como hacer algo realmente en la calle”, explicó Pepo quien, además, dejó el cartel apoyado en la batería y subió a la tarima vistiendo una polera en la que el estampado revelaba un “Yo, Apruebo”.

El camino hasta la tarima junto a The Killers

Asimismo, Velasco relató que si bien comenzó hace años a incursionar en la música, ahora, como vive en un pequeño departamento, tener una batería no es posible por lo que se las tuvo que arreglar de diferentes maneras para poder ensayar.

“Una cosa es conocer la canción y lo otro es tocarla. Es difícil. Aparte Ronnie Vannucci es un baterista espectacular y nunca toca nada igual, son todas distintas”, relató a ADN.

“ En las semanas previas fui cuatro veces a salas de ensayo solo para practicar esa canción, los arreglos y los fills.Usé una app de Metrónomo, mis audífonos Shure 215 y versiones en mp3 y video de la canción en Royal Albert Hall 2008″, explicó en Twitter.



“La primera vez que fui a practicar fue dos semanas antes del concierto. O sea, el concierto fue el viernes, dos viernes antes. Después fui una vez la semana que venía y la semana del concierto fui miércoles y jueves, y cada vez era una hora en una sala solo, me arrendaba los platillos y toda la cosa. Lo que más me preocupaba en ese momento era que valiera la pena, porque cansa, y eran como 20 dólares”, agregó detallando que también se dedicó a ver videos de la canción y que a partir de esas ideas también pudo hacer algunos cambios al tema, siendo siempre su foco que el profesionalismo fuera evidente.

Y bueno, el viernes fui a ver a #TheKillers y terminé tocando con ellos Pueden ver el video aquí: https://t.co/3vVmGX3azA Así pude lograr 2 cosas: cumplir un sueño y manifestar la realidad de que EL #APRUEBO ES INTERNACIONAL! Corre hilo: — ex Pepokiss, ahora (@Pepo_U2) August 21, 2022

No es su primera consigna política en el extranjero

For Reasons Unknown aprovechando de entregar el mensaje de “Apruebo” en el país del norte de América, sino que en 2020 también manifestó un mensaje ligado a la situación en Chile durante un evento público. Cabe destacar que Pepo no solo estuvo al mando de la batería en

“Antes de que preguntes Sí, yo también fui el del cartel contra Piñera y por el primer Apruebo en un Smack Down de WWE el 2020 en Vancouver” , escribió en Twitter.