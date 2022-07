Durante la jornada del viernes el dúo ruso t.A.T.u., anunció su regreso a los escenarios tras un receso de poco más de nueve años.

Y es que el grupo dará un concierto el próximo 3 de septiembre en Minsk, Bielorrusia, bajo el alero del festival Ovion Show.

Lena Katina y Julia Vólkova dieron su último concierto en 2013, pese a su anuncio de quiebre en 2011. Sin embargo, se presentaron en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi (2014) y luego, brevemente en 2016.

Cabe destacar que los organizadores del evento en el Estadio Dinamo de Minsk propusieron al dúo es como el plato fuerte del evento, el cual ya tiene las entradas a la venta.

Si bien esta es una noticia esperada por la fanaticada, por el momento, se desconoce si la dupla seguirá dando conciertos o si sacará nuevo material.

El grupo t.A.T.u alcanzó su fama a comienzo de los 2000 por canciones sobre temas de amor homosexual como Nas ne dogóniat (Not gonna get us) o All the things she said.