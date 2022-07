Este jueves la cantante nacional Camila Gallardo lanzó su tercer álbum discográfico al que llamó Anastasia, tal como su segundo nombre. En entrevista para ADN, la artista se refirió al proceso creativo de este último proyecto, su carrera en la industria musical del país y su paso por The Voice.

Anastasia nace de una producción en medio de la pandemia y se presenta como el álbum más personal y maduro por parte de la artista. El proyecto contiene 17 canciones, donde algunos de los temas ya habían sido lanzados previamente como “El Peor” y “Perreo pa’ las nenas”.

Leer también Cami Gallardo desafía toda censura: posó desnuda para promocionar su nuevo disco “Me encierro en mi pieza a llorar”: Cami Gallardo se desahoga tras feroces críticas en The Voice Chile

En el mundo de “Anastasia”

“Es un disco que va por bloques, está super ordenado. La idea es escucharlo en el orden en el que está“, indicó la cantautora.

La producción no cuenta con ninguna colaboración: “El disco tiene una narrativa que no queríamos ensuciar, ni hacer distraer de la estética que teníamos armada. Sentíamos que no era el momento”, declaró la artista. Sin embargo, adelantó la posibilidad de un álbum deluxe que sí contenga temas con otros artistas.

Sobre el proyecto El Caos de Anastasia, la cantautora explicó que se tratará de múltiples cápsulas de videos que irán dando señales e hilando la temática del álbum. “El caos al ser tan universal y tan propio de los humanos, que creo que es una buena inspiración para empezar a escribir”, agregó.

¿Cuánto de la personalidad de Anastasia hay en Cami?

“Todo. Hay una relación absoluta. El mundo de Anastasia no solo es un personaje sino que es un estado. Por ejemplo, cuando estoy arriba del escenario o cuando escribo, llegó a un ‘lugar anastásico’, que es cuando estoy eufórica y en una catarsis de felicidad. Cuando estaba lejos de esos lugares, la música me ayudaba a volver”.

¿Cuál fue tu principal fuente de inspiración?

“Yo misma. Súper autorreferente, pero todo lo que escribí es muy honesto. Todo está relacionado a cosas que efectivamente me pasaron y me pasan. Es como un diario de vida. Tiendo a canalizar todo a través de mis canciones. Soy muy sensible y la emocionalidad me ayudó mucho a traducir las cosas que me pasaban en canciones”.

Asimismo, se refirió a las declaraciones que hizo para La Nación, sobre su admiración al apoyo que tiene el país vecino con sus artistas.

Haciendo una comparación entre las escenas, ¿qué crees que falta en Chile?

“Creo que nunca vamos a avanzar si es que no somos objetivos en Chile. En Argentina hay una industria, allá la gente consume arte en vivo. Allá sus artistas nacionales llenan estadios. En Chile, venimos con el chip de que somos chaqueteros y normalizamos esa cultura tóxica. Nunca hacemos un mea culpa de cómo se trata el trabajo de los artistas. Me parece super injusta la impunidad con la que se tratan algunas cosas y otras no, como la responsabilidad lírica de los artistas chilenos, o la exigencia que le ponemos a las mujeres versus a los hombres”.

“Creo que hay que cambiar un poco el discurso que tenemos en el país y yo creo que veremos muchos más frutos. Lo digo desde el privilegio de tener la suerte de vender tickets en mi país. Creo que hay mucha gente que merece éxito, pero hoy no tiene las oportunidades”, agregó.

En su paso por The Voice, ¿qué ha sido más difícil: ser jurado o ser participante?

“Fueron experiencias muy distintas pero ambas completaron una etapa en mi vida. Cuando fui participante no estaba segura si quería dedicarme a la música, no sabía realmente qué era ser una artista. Tampoco sabía lo que iba a poder lograr. Ahora viéndolo desde otro lugar, ya más grande y con una carrera, puedo acercarme como jurado y coach desde la pasión que tengo de poder construir en el mundo artístico”.