“Maldito griego”: Bruce Dickinson encara a fanático por prender una bengala en pleno concierto

El vocalista e Iron Maiden, Bruce Dickinson, encaró a un fanático y lo tildó de “maldito griego” y de “maldito hijo de pu**” por encender una bengala durante un concierto en Atenas, Grecia.

En concreto, el incidente ocurrió en el Olympic Stadium el sábado por la noche, luego de que la banda comenzara a interpretar la décima canción de su setlist, The Number Of The Beast, momento en el que Bruce se percató de que un seguidor encendió el artefacto. Inmediatamente el cantante estalló indignado, dejando entrever su preocupación por el humo, y cómo este podría afectar a la visibilidad y su voz.

“El estúpido con la maldita bengala, tengo que cantar aquí”, gritó Bruce ante el micrófono. “Maldito hijo de put*. Maldito griego. Está bien. Tengo que cantar. Está bien. Vete a la mierd*” agregó.

Según lo que constató el sitio Blabbermouth, la banda continuó tocando el riff de apertura del clásico de 1982, mientras que Bruce Dickinson se dispuso a abandonar el escenario por unos momentos, esperando que el humo se disipara. Sin embargo, cuando el lead singer finalmente volvió a reintegrarse a escena, estaba notablemente fuera de tiempo y poco sincronizado con el resto del grupo.

Cabe destacar Iron Maiden no tocaba en vivo desde el término de su gira sudamericana en octubre de 2019. Por ahora la banda continúa de gira en apoyo de su último álbum, Senjutsu, que vio la luz en septiembre de 2021.