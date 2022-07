Letra y Música: Los mejores himnos para lograr el consenso constitucional

Como cada jueves, Ricardo Martínez nos trajo una playlist nueva al Ciudadano ADN con su columna Letra y Música, la que en esta ocasión estuvo dedicada a los mejores himnos musicales sobre la unidad.

Al ritmo de “Imagine” de John Lennon, el académico de la Universidad Diego Portales comentó que eligió canciones para alivianar el dividido momento político del país a raíz del debate constitucional.

“Esta sección recoge el espíritu de las palabras de Ricardo Lagos que dice que ‘las cosas que sirven son las que generan consenso'”, señaló Aldo Schiappacasse en la conversación.

Una playlist para el consenso constitucional

En segundo lugar, Lennon fue sucedido por su colega y amigo George Harrison. Un tipo que sabe de paz y espiritualidad precisamente.

La canción seleccionada en cuestión como uno de los himnos musicales sobre la unidad fue “Give Me Love” del otrora Beatle silencioso. Mientras sonaba la melodía del disco “Living In The Material World”, Martínez entregó una serie de datos sobre esto.

“Fue su segundo número 1 en Estados Unidos después de ‘My Sweet Lord’. Son dos canciones con una gran inspiración religiosa porque después de ese clásico viaje a la India que hicieron Los Beatles, él fue el que quedó más inspirado”, explicó.

Y si la dosis Beatle no era suficiente, en tercer lugar el columnista del Ciudadano ADN incluyó “All Together Now” de los “Fab 4”. La melodía viene incluida en el soundtrack de Yellow Submarine, “un hito de la animación”, en palabras de Martínez.

En cuarto lugar, se puso al aire “Color Esperanza”. De acuerdo a Sandra Zeballos y al columnista, aquella canción de Diego Torres le causa una especie de “tirria” a algunas personas.

La playlist siguió con otros clásicos que apelan al consenso, como “Todos Juntos”, de Los Jaivas; “Agárrense de las manos”, de José Luis Rodríguez; “Que canten los niños”, de José Luis Perales; y el “Himno de la alegría”, de Ludwig van Beethoven y Waldo de los Ríos, entre otras.