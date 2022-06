Durante esta semana, se celebraron los 70 años de la reina Isabel II en el trono inglés. La conmemoración, se denomina Jubileo de Platino, y ha tenido a los británicos en modo fiesta desde el pasado jueves.

Para la instancia, en el frontis del Palacio de Buckingham, se preparó una magna celebración, la cual se denominó Fiesta de Platino.

Al lugar, según reportaron diversos medios británicos, llegaron alrededor de 22.000 asistentes, quienes desde las 19.30 de gran Bretaña (14.30 de Chile) fueron testigos de diversos momentos icónicos, que no solo incluyeron la participación de bandas oriundas del país, sino que también un increíble apoyo de show de luces, y un particular sketch de apertura en el que la mismísima reina Isabel II y el entrañable Oso Paddington comieron un sandwich juntos.

Música en vivo y la euforia británica

Bajo este contexto, diversos exponentes históricos de la música se unieron a la celebración.

Este fue el caso de Queen, con Adam Lambert en el micrófono principal, quienes abrieron los fuegos de la jornada.

La gran masa de personas los recibieron de manera eufórica coreando el clásico We will rock you, de 1977. Luego, Don’t stop me now y We are the champions fueron las canciones elegidas por la banda, las cuales fueron rápidamente reconocidas y ovacionadas por público y la familia real.

“Veinte años después de tocar en el glorioso Jubileo de Oro, estamos muy contentos de que nos inviten de nuevo. Luego hubo un momento en el que me pregunté…después del techo del Palacio de Buckingham ¿adónde puedes ir?” explicó en la previa, el guitarrista Brian May mediante un comunicado.

Tras la presentación de Queen, arribó al escenario Rod Stewart, quien vistiendo su impactante e icónica chaqueta amarilla, se dispuso a interpretar Sweet Caroline.

Asimismo, uno de los espectáculos que se robó los aplausos del público, fue el tenor italiano Andrea Bocelli, quien interpretó una versión de Nessun dorma, la conocida aria de Giacomo Puccini.

Diana Ross, Alicia Keys y Ed Sheeran también se hicieron presentes con sus respectivos espectáculos en frente del palacio de Buckingham.