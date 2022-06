Francisca Valenzuela: “Sentí contención de la gente en momentos en que ni yo me quería”

Francisca Valenzuela presentó su nuevo disco Vida tan bonita, que escribió mayoritariamente en confinamiento. La placa, el quinto en la carrera de la artista, conmemora además 15 años de carrera que celebrará con un show único en el Movistar Arena en noviembre próximo.

En una conversación musical en el Bar Hyundai Movistar Arena, que además contó con un show acústico inédito, Francisca Valenzuela comentó cómo se realizó su nuevo disco. La mayoría de las canciones las compuso en México y Estados Unidos. Otro par en Chile, justo durante el estallido social. El 18 de octubre del 2019 encontró a Valenzuela viviendo en el barrio que fue foco de las manifestaciones.

“Despierto está inspirada en el estallido social. Viví durante esos días en Plaza Dignidad y tenía literalmente un tanque en mi puerta”. Tras los días difíciles que atravesó el país, Valenzuela viajó a México y Estados Unidos para vivir el confinamiento. Ahí se gestó su último disco.

Del confinamiento al estudio de grabación

Pese al confinamiento, Valenzuela encontró motivos para sacar adelante un álbum que proyectaba desde el 2019. “El álbum se llama la Vida es tan bonita no porque la vida ha sido tan bonita, sino porque es una añoranza y la lucha por conectar con esas partes que son luminosas. Cuando empecé a ordenar las canciones del álbum, me di cuenta de lo distintas que eran. Retratan distintos momentos”, señaló la artista.

“He sentido cariño, amor y comprensión e incluso contención, en momentos en que ni yo me quería a mi misma. Ese es el mejor regalo que me han dado (sus seguidores), me han dado la libertad para ser la artista que yo quiero ser”, comentó a los medios Valenzuela.

“Hay cosas que también te van nutriendo y te van llenando de vida, y contrarrestan las dificultades. A veces sentimos esta ola anónima, junglística, apocalíptica, entonces la invitación es a encontrarnos en la música”, agregó la cantante nacional sobre el regreso a la presencialidad en los eventos.

Influencias de Vida tan bonita

En conversación con ADN, Francisca Valenzuela señaló que el nuevo disco tiene múltiples influencias y estilos. “Las influencias de este álbum son bastante eclécticas. Van desde Shakira a Charly García. También Gustavo Cerati, Alanis Morissette”.

“El disco tiene mucho de pop rock de los años 1990 y 2000, en gran parte. Siempre construyéndolo desde alrededor del piano y de las letras que escribo”, agrega Valenzuela.

Tras la presentación de su nuevo disco, Francisca Valenzuela se abocará a preparar su gira internacional que la llevará a presentarse en Argentina, con varias fechas, Colombia, México y Estados Unidos donde compartirá escenario con su coterránea Mon Laferte. “Somos muy amigas, estoy muy entusiasmada con esa gira. Nos complementamos muy bien, emocional y musicalmente”, señaló.

Su próximo gran concierto en Chile será en el Movistar Arena, el próximo 25 de noviembre, con el que conmemorará 15 años de carrera realizando por primera vez un show en solitario en el recinto del Parque O’Higgins.