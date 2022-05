La reconocida cantante del género urbano, Ivy Queen, mantiene preocupados a sus fanáticos por su estado de salud que evidencia un claro deterioro.

Durante el mes de mayo, la ‘Diva’ no estuvo muy activa en sus redes sociales lo que llamaba la atención entre sus seguidores. Sin embargo, el pasado lunes 30 del mismo mes reapareció con un video en Tiktok.

En el registro publicó una recopilación de fotografías donde se deja ver en situaciones que parecen ser para el tratamiento de una enfermedad. Se puede ver con la cabeza cubierta y acostada en salas de un hospital.

Además de las imágenes que son muy claras, la artista compartió un mensaje con su voz haciendo una reflexión sobre el momento que atraviesa en su vida.

“Yo, de esta vida soy una aprendiz, no una víctima“, comenzó diciendo la ‘Caballota’ en la locución del video donde da a entender el sufrimiento de la enfermedad.

“Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde, porque soy guerrera por naturaleza. Y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos”.

“Por favor, siempre que puedan, sean un ángel en la vida de alguien porque usted no sabe cuándo usted puede necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí“, agregó.

A pesar de que no se han entregado más detalles oficiales sobre el estado de salud de Ivy Queen, varios fanáticos y rumores apuntan a que podría tratarse de un cáncer.

Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, nombre real de la artista, tiene 50 años de edad y se mantiene activa en su carrera como exponente del ‘old school’ en el reggaetón.