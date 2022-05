Hip-hop local: Cevladé se presentará este 24 de mayo en el Centro Arte Alameda

Cevladé, un nombre prolífico en la escena del hip hop local, se presenta en vivo este martes 24 de mayo a las 20:00 en el Centro Arte Alameda – Sala CEINA, ubicado en Arturo Prat 33 (Metro Universidad de Chile). Las entradas ya se encuentran disponibles en Passline.

Con más de una decena de discos, algunos editados en México, Wladimir Espinosa debutó en 1999 como Conde Wla-d, seudónimo que derivó en Cevladé. Entre sus producciones musicales destacan ​​“El Escritor Maldito” (2005), “Coronación” (2010), “Requiem For A Drink” (2012), “La Casa de Astaire” (2014) y “Pinceles y Puñales” (2017), forjando una sólida carrera.

“Estaré acompañado de Dj See All y Feliciano Saldías, quien estará tocando guitarra, teclado y cantando. Es la formación óptima que me acompaña en esta gira por Chile durante mayo. Preparamos casi 20 canciones, algunas antiguas y otras nuevas” comparte el artista.

Cevladé: “Esta gira me ha renovado los ánimos”

“Intacto” (2021) es el último disco de Cevladé, quien ahora está radicado en Argentina y se encuentra de visita en Chile con su gira Tour Otoño 22, que lo ha hecho presentarse en Talca, La Ligua y Santiago. Luego del Centro Arte Alameda, sus próximos destinos serán Rancagua y Puente Alto.

“He estado haciendo música tranquilamente y produciendo. Participé como juez en una competencia de free style que se llama Fack Compety. Esta gira me ha renovado los ánimos y ha despertado cosas en mí que estaban adormecidas“, comentó.

“Estoy con otra vibra, en otro mood, y quiero seguir creando. Los shows han estado muy bacanes y el cariño de la gente impresionante. Me siento un poco en el cielo. Parpadeando rápido y sonriendo solo”, agrega el artista.

El concierto de este 24 de mayo promete ser un panorama para toda la familia con resultados que a nadie dejará indiferente.

“El set será un recorrido por todas mis producciones, de forma que haya una narrativa interesante, una historia que contar. Y no necesariamente éstas las tocaremos cronológicamente. Quiero que le guste a la gente, que lo disfrute, que lo compartan, que provoque emociones, que la gente escuche las canciones, las vacilen y se conmuevan“, dice Cevladé.