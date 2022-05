Andrés Suárez sobre su debut en Chile: “Dormí dos horas de los nervios”

En el Ciudadano ADN conversamos con el músico español récord de ventas Andrés Suárez, sobre su primer show en Chile de este 12 de mayo.

“Te prometo que dormí dos horas de los nervios pero porque debe ser así. Llevo 20 años cantando por ahí, tengo ocho discos y dos libros, pero nunca había venido a Chile”, aseguró el cantante español.

Andrés Suárez nació en Ferrol, al norte de Galicia en España. A la edad de 15 o 16 años se mudó a Madrid a cantar al metro, a la calle y en bares. “Vinieron un día dos personas, luego diez, luego treinta y hasta hoy”, comentó.

“Creo más en mis canciones que en mí. Yo dudo a veces de mí, discuto conmigo en el espejo y no me perdono, pero creo que mis canciones merecen ser escuchadas. Por lo tanto recorrí el mundo creyendo en mi obra. Creo que no hay más que el trabajo. No creo en la suerte, respeto a quien lo hace, pero creo solamente en el trabajo. Creía que merecía una oportunidad y estoy luchando por ella. Por eso estoy aquí”, expresó.

Las colaboraciones de Andrés Suárez con clásicos de España

Este cantante europeo ha colaborado con Serrat y Raphael, algo que él califica como “un privilegio”. “En España nos estamos olvidando de los maestros y eso es peligrosísimo”, reflexionó.

“Si tú no sabes quién es Aute, Sabina, Serrat, José Alfredo Jiménez, te lo estás perdiendo todo. Que una persona como Pablo Milanés, Serrat, Ana Belén o Víctor Manuel, que me ayudaron muchísimo en mi carrera, me da qué pensar. Primero, que los gigantes lo son en todos los sentidos, y que si yo llego a los 50 años de carrera en un futuro, ojalá, me acordaré de quién me ayudó y haré lo mismo”, señaló.

Los detalles del show debut

“Estoy presentando un octavo disco, disco homónimo. Pero me he levantado por la mañana, miraba las redes, y veía que había gente que hacía mil kilómetros para venir a un concierto, gente que subió a un avión para venir esta noche al Club Amanda”, comentó el artista español.

En línea con lo anterior, Suárez agregó que “yo creo que voy a cantar lo que la gente quiera, las canciones que me pidan estaré cantándolas”.

“Mañana me voy a Lima, Perú, a cantar. Pero si tengo que enlazar al aeropuerto, yo me quedo allí cantándoles toda la noche, porque me abruma que en una primera vez venga gente de tan lejos”, comentó.