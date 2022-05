La final de la UEFA Champions League es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y, a un par de semanas del evento, se confirmó a Camila Cabello como la encargada del show musical.

Siendo un partido de alto impacto, hace algunos años que se ha sumado un espectáculo adicional al fútbol. Artistas como Dua Lipa, Imagine Dragons, Alicia Keys, Selena Gomez o Black Eyed Peas, entre otros, han pisado este escenario.

Para la edición de esta temporada 2022 será el turno de la cantante cubana de 25 años. La joven cuenta con éxitos como Señorita, Havana, Bam Bam y My Oh My, que aportarán con la cuita musical.

La cantante valoró esta posibilidad de actuar en la definición de uno de los torneos más importantes a nivel de clubes en Europa y con repercusión en todo el mundo.

“Tengo la intención de ofrecer un espectáculo realmente especial que reúna el espíritu de mi herencia latina y un sentimiento de unión para los aficionados al deporte y a la música de todo el mundo”, señaló la cubana.

Camila Cabello se presentará aproximadamente 10 minutos antes de que se dé inicio a la final de la Champions League que se disputará en el Stade de France en Saint-Denis, París, Francia.

El partido está agendado para el domingo 28 de mayo a las 15:00 horas y se disputará entre el Liverpool y el Real Madrid.