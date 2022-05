Este domingo, la banda irlandesa U2 dio un show sorpresa en el metro de Kiev. Durante la presentación se oyeron sirenas antiaéreas. La presentación causó la consternación de los ciudadanos presentes en el lugar, que registraron el momento en redes sociales.

Bono, de 61 años, es activista político desde prácticamente el inicio de su carrera. Acompañado por The Edge, guitarrista fundador de la banda británica, tocaron temas como Sunday Bloody Sunday, Desire y With or Without You.

“Todos rezamos con ustedes para que puedan alcanzar pronto la paz. El pueblo de Ucrania no solo está luchando para su propia libertad, están luchando para todos los que amamos la libertad”, comentó Bono durante la presentación, ante una audiencia consternada por la presencia de la banda en la ciudad.

Durante la instancia, el cantante invitó a un soldado ucraniano a interpretar el clásico Stand by Me, himno de la causa afroamericana en Estados Unidos.

Mientras se presentaba la banda, se oyeron sirenas antiaéreas en las afueras de la estación de metro de Kiev, que terminaron siendo alarmas de precaución, ante el asedio ruso en muchas otras ciudades de Ucrania.

Mira la presentación de U2 en el metro de Kiev:

Kyiv now. The legendary Bono from the U2 band with Taras Topolia ("Antytila") performs at the Khreschatyk metro station.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/suzkCVvgKt — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) May 8, 2022