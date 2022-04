“As It Was”: Harry Style lanza nueva canción y video en medio de comparaciones con Miranda!

Durante la tarde de este jueves, el cantante británico Harry Style lanzó el primer single y video de su nuevo álbum, “Harry’s House”, titulado “As It Was”.

El artista ganador del Grammy, anunció el pasado 30 de marzo, que su primera canción proveniente de su tercer disco de estudio, sería lanzada este 1 de abril, pero al parecer al cantante le dio ansiedad, ya que en horas de la tarde de este jueves, decidió publicar en sus redes sociales que su primer single ya estaba disponible.

Y no solo eso, ya que Harry Styles decidió lanzar en conjunto a la canción, el video de “As It Was”, el cual “evoca el sentido de conflicto personal” que el artista quiso plasmar en su tema, según estableció la prestigiosa revista Rolling Stone.

Esto, ya que como explicó la publicación, por medio de este último lanzamiento, Style canta sobre cómo enfrentar las transiciones personales.

“¿Por qué no lo dejamos así? Nada que decir y todo se interpone en el camino. Parece que no puedes ser reemplazado (…) En este mundo, somos solo nosotros. Sabes que no es lo mismo que era. En este mundo, somos solo nosotros”, recita la letra de la canción.

“Harry’s House”, a estrenarse el 20 de mayo, es el tercer disco de estudio de Harry Style, luego de su álbum homónimo lanzado en 2017 y “Fine Line” del 2019, por el cual ganó un Grammy a la Mejor Interpretación Solista Pop por su single “Watermelon Sugar” el 2021.

Pero no todo es color de rosa, ya que el británico lanzó “As It Was”, en medio de una polémica en redes sociales, en donde los cibernautas acusan a Style de plagiar una canción de la banda de pop argentina, Miranda!, llegando incluso a ser trending topic en Twitter.

En tanto, Harry Styles visitará Chile el próximo 1 de diciembre con un show de su gira “Love On Tour”, el que se llevará a cabo en el Estadio Bicentenario de La Florida. Dicho espectáculo, estaba programado para el 2020, pero debido a la pandemia del covid-19, se debió reagendar.