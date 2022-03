En una nueva edición de Letra y Música, Ricardo Martínez dedicó su columna a enfrentamientos entre canciones, esto a raíz de la “tiradera” que Residente le hizo a J Balvin durante la semana pasada.

El académico de la UDP explicó que lo realizado por el ex Calle 13 corresponde a un peldaño más allá de la categoría “answer songs”: es más bien una “diss song”.

“Existen prácticamente desde los inicios del pop. En los años 20 ya había gente que se respondía con canciones atacándose y evidentemente es una cuestión que está dentro de la gran línea de la disputa entre artistas. Reconocemos por ejemplo en Chile, una de las clásicas que es la pelea entre De Rokha, Neruda y Huidobro, que se escribían poemas muy agresivos entre ellos. También es una cosa que tiene una larga tradición en la literatura, puede ser muy vasta”, comentó el columnista del Ciudadano ADN.

Grandes tiraderas de la música pop

En primer lugar Martínez mencionó la canción “You’re So Vain”, perteneciente a Carly Simon. “Es una de esas canciones que tiene una melodía dulce y esta cosa en donde la letra un poco contradice a la melodía”, explicó Martínez.

“En este caso es Carly Simon en este hit de 1971 que ella dice que está dedicado a tres hombres, pero solo a nombrado a uno, que es Warren Beatty, aunque algunas personas han especulado que el otro puede ser Mick Jagger”, mencionó el académico respecto a esta canción que habla principalmente de la vanidad.

Desde John Lennon a Taylor Swift

John Lennon fue un reconocido activista por la paz, pero eso no impidió que en el año 1971 pudiera escribir una “tiradera” llena de rencor: “How Do You Sleep”, perteneciente al disco Imagine. Por esto, el columnista decidió incluir esta obra en segundo lugar.

“Cuando se separan Los Beatles, Lennon y McCartney relanzan carreras solistas. McCartney saca un disco Ram y Lennon cuando escucha ese disco dice ‘aquí hay cosas que me suenan como que se están refiriendo a mí’. Entonces dice ‘no me voy a quedar guardado con estas alusiones ligeras’ y escribe en su álbum ‘Imagine’ del año 1971 ‘How Do You Sleep?’, en el cual directamente se refiere a McCartney y habla un poco de cómo está haciendo su carrera y su trayectoria de ahí en adelante”, explicó.

El tercer opuesto de esta playlist fue ocupado por “All Too Well (10 Minute Version)” de Taylor Swift, “tiradera” que está dedicada a su ex Jake Gyllenhaal.

“Esta mocha es contra Jake Gyllenhaal con quien Taylor Swift pololeó como tres meses y le dedicó un disco completo que es el disco Red, en donde todas las canciones hacen referencia a esa relación, en donde básicamente ella decía ‘yo era muy joven y él era mucho mayor'”, relató Martínez.

La selección de diss songs siguió con “Everytime” de Britney Spears; “Paranoid Android” de Radiohead; “Mazúrquica Modérnica”, de Violeta Parra; y “Nunca Quedas Mal Con Nadie”, de Los Prisioneros, entre otras.