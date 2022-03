Ricardo Montaner invitó a Residente a “darse un abrazo” con J Balvin para resolver su conflicto

Desde que Residente le dedicó una “tiradera” a J Balvin las opiniones de sus colegas no han cesado: y ahora se sumó una particular petición de Ricardo Montaner.

Primero fue Maluma pidiendo “paz” entre ambos intérpretes; luego Alejandro Sanz, calificando como “asesinato” las rimas del puertorriqueño… y ahora Ricardo Montaner quiso “subirse a la ola”.

El artista de 64 años usó su cuenta de Twitter para expresar su opinión y solicitarle a sus colegas que solucionaran sus diferencias.

“He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, comenzó el hilo.

“Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gusto y de los colores… Yo no sé de reguetón, ni de rimar señores, yo sólo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre”, continuó.

“El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto sólo es un consejo de este cantante viejo…”, invitó Ricardo Montaner ante la situación de Residente y J Balvin.

“Algún día entenderán, que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca ,yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca”, continuó.

Y finalizó: “Dense un abrazo queridos… no hace falta tanto frío… Los quiero, Ricardo”.

Hasta la publicación de esta nota, la canción de Residente junto a Bizarrap ya suma más de 42 millones de reproducciones en YouTube.