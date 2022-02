“¿Lo dice quién?”: Liam Gallagher salió a defender a Taylor Swift y se lanzó en picada contra Gorillaz

Durante una reciente entrevista a NME, Liam Gallagher, exlíder de la banda Oasis, se refirió a la polémica entre Damon Albarn y Taylor Swift.

Todo comenzó cuando Albarn acusó a la cantante de no componer sus propias canciones mientras hablaba de la nueva ola de artistas y la música moderna en general que no soporta, a lo que Swift salió a defenderse: “@DamonAlbarn, era tu fan hasta que vi esto. Yo escribo todas mis canciones. Tu opinión es falsa y bastante dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero está muy jodido que desacredites mi escritura”, señaló la cantante.

PS I wrote this tweet all by myself in case you were wondering 😑

— Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022