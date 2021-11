“Es tan corto el amor…”: Taylor Swift estrenó cortometraje de “All Too Well” y citó a Pablo Neruda

Lo más comentado de las últimas 24 horas es el lanzamiento de Red (Taylor’s Version), la regrabación que Taylor Swift realizó a su álbum hit de 2012, en el marco de un proceso que inició para imponer las credenciales de sus canciones, luego que el manager Scooter Braun se quedara con los derechos de sus seis primeros discos.

Pero la cantautora de 31 años, muy sabedora de esta industria y que cautiva a millones de fans en todo el mundo, no sólo le dio un nuevo sonido sin alterar la identidad de los temas que compuso en su respectiva época. También incluyó temas inéditos y uno en particular que pertenece al disco original y hoy goza de una versión extendida: “All Too Well”.

La canción original dura cinco minutos y medio y narra la historia de una chica que recuerda una relación del pasado, con el detalle de los objetos e hitos asociados a cada momento que pasaron juntos. El dolor de la ruptura y los sentimientos depositados en cada uno de esos detalles forman parte de este tema.

Cuando se estrenó, hubo una serie de especulaciones sobre el destinatario de “All Too Well”: el actor Jake Gyllenhaal, con quien Swift tuvo una relación en 2011, cuando ella tenía 21 años. Ahora que se conoce esta nueva versión extendida, que dura más de 10 minutos, en las que se revelan más detalles de aquella frustrada historia de amor.

Para los fans fue la comprobación final: efectivamente la artista escribió esa canción en alusión a su romance con el protagonista de Secreto en la montaña.

“… y tan largo el olvido”

Horas después del estreno de los 30 temas que conforman el recuperado Red, y tal como se había adelantado, Taylor Swift estrenó el cortometraje de “All Too Well”, que protagonizan Sadie Sink (Stranger Things) y Dylan O’Brien (Maze Runner), este último con características físicas similares a las de Jake Gyllenhall.

Para los fanáticos latinos, especialmente acá en Chile, hay un detalle en la introducción que no pasa inadvertido. La cantante de country citó uno de los versos más conocidos de Pablo Neruda, perteneciente al Poema 20: “Es tan corto el amor, y tan largo el olvido”. Por supuesto, escrito en inglés.

En lo que concierne al cortometraje, no hay mucho misterio acerca de qué va la historia, ya que recrea exactamente lo que dice la letra extendida. Además, fiel a su estilo, la propia Taylor decidió firmar el epílogo apareciendo ella misma en el video.

En cuanto a la canción y el porqué Jake Gyllenhaal se convirtió en lo más comentado en Twitter, al menos para la comunidad de Swifties quedó cancelado, ya que la canción da a entender que el actor le causó un daño al terminar con ella por su diferencia de edad. Y por cierto, la estrella de 40 años ahora sale con la modelo francesa Jeanne Cadieu, de 25.

Revisa aquí el cortometraje de “All Too Well” de Taylor Swift: