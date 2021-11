Especial música chilena en Mundovivo

En el nuevo capítulo de Mundovivo presentamos mucha música chilena, de la cuál destacamos la versión del tema “El cielito en mi pieza” de Congreso, versionado por Nano Stern, junto a Simón Gonzalez y su bello arreglo para orquesta. ¡Un lujo!

Luego conoceremos a Valentina Marinkovic (Valvai), quien nos presenta su nuevo single grabado en Brasil, donde está radicada hace un par de años.

Además tendremos música de Iran (Eastgah), Marruecos (Asmaa Hamzaoui), Brasil (Renata Rosa) y Canadá (La Vent du Nord).

Programación musical de Mundovivo:

01.- Quenita y violín / El cielito de mi pieza – Nano Stern + Simón Gonzalez & Orquesta (Chile)

02.- Soudani Mama – Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou (Marruecos)

03.- Damahi – The ferry and the widow – Eastgah (Irán)

04.- A lo humano y lo que invento – Moure (feat. Maggi Rust & Raimundo Santander (Chile)

05.- Chaise ardente – La Vent du Nord (Canadá)

06.- El silencio – Carol Antonia (Chile)

07.- La Maleza – Miloska (Chile)

08.- Las Rutas – Personal Papers (Chile)

09.- Danza en desarrollo – Valentina Marinkovic (Chile)

10.- Baila karabana – Sonora Chilean Club (Chile)

11.- Jurema – Renata Rosa (Brasil)