Lanzamiento de “Montaña Arriba” con Golosa La Orquesta en Mundovivo

En este nuevo programa de Mundovivo tendremos nuevamente un exclusivo lanzamiento para radio, el nuevo single de Golosa La Orquesta: “Montaña Arriba“, el cuál ya está disponible en todas las plataformas, incluyendo su video oficial.

Luego dedicaremos el programa a Womex 2021, evento anual exclusivo de la World Music, que tendrá lugar este año en Porto, Portugal, y del cuál tendremos varios programas, tanto en Chile como en Porto, con entrevistas y música de los artistas de esta edición.

Programación musical:

01.- Montaña Arriba – Golosa La Orquesta (Chile)

02.- Spirit – Donyang Gozupa (Korea)

03.- Au Pawahe – Boi Akih (Indonesia – Paises Bajos)

04.- Allema Timba – Alogte Oho & His Sounds of Joy (Ghana)

05.- Djaba – Al Bilali Soudan (Mali)

06.- Moma e Moma Rodila – Brighde Chaimbeul (Escocia)

07.- Llueve sobre la Milpa – Chalanes del Amor (Chile – Mexico)

08.- Förlovningspolska – Northern Resonance (Suecia)

09.- Revolution Call – Ebo Krdum (Sudan)

10.- Dance around bullets – Echoes of Zoo (Belgica)

11.- Chamego – Bel air de Forro (Brazil)