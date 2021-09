Exclusivo estreno desde Canadá en “Mundovivo, música para vivir mejor”

En el programa de hoy en Mundovivo destacaremos a Cheikh Lo, uno de los músicos antiguos y reconocidos de Senegal.

Presentaremos un avance exclusivo de Lisa Rose Awake (Canadá), la cuál fue enviada por nuestros asociados del Vancouver Island Folk Festival.

Escucharemos a grandes bandas de Hungría, Brasil, Ghana, Turquía, Palestina, Colombia, Irlanda y por supuesto Chile, junto a Ana Tijoux, Juanafé y la Banda Conmoción.

Programación musical:

01.- Mamão Papaia – Carla Visi (Brasil)

02.- Mikor Kicsi Leány Vótam – Cimbaliband (Hungría)

03.- Somos Sur (feat. Shadia Mansour) – Ana Tijoux (Chile)

04.- Gyimesi Kárszilamasz – Hercszku Ágnes (Hungría)

05.- Hook & Eye – Lisa Rose Awake (Canadá – Argentina)

06.- Jigs: Felix Gone Fishing / Tell Her I Am / Tom Billy’s Jig – Andy Lamy (Irlanda)

07.- Gyae Su – Pat Thomas & Kwashibu Area Band (Ghana)

08.- Pawol jatibwa – Chouk Bwa Libète (Haití)

09.- Nemidoonem – Forabandit (Turquía)

10.- Degg Gui (feat. Flavia Coelho & Fixi) – Cheikh Lo (Senegal)

11.- Khabar Ajel – Tamer Abu Ghazaleh (Palestina)

12.- Rompe Pecho – Rancho Aparte (Colombia)

13.- Traiganme la medicina – Juanafé (Chile)

14.- Flor de Cumbión – Banda Conmoción (Chile)