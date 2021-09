A los 96 años murió Mikis Theodorakis, compositor de “Zorba”

El compositor griego Mikis Theodorakis, conocido por la musicalización de la película “Zorba, el griego“, murió a los 96 años de edad.

Este 2 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Mijalis en Atenas, siendo una de las figuras más importantes y emblemáticas de la Grecia contemporánea.

Reconocido y admirado no solo en la música, tras su muerte, la Nueva Democracia, Syriza, el Partido Comunista y el resto de partidos han mostrado una unanimidad muy poco habitual en ellos.

Todos quieren elogiar y mostrar sus respeto por Theodorakis, quien libró una guerra de palabras y música contra una infame junta militar que lo encarceló y exilió como revolucionario.

Entre sus exilios, estudió música en los conservatorios de Atenas y París. Comenzó a componer: 12 sinfonías y conciertos, 19 obras de música de cámara, cinco óperas, siete cantatas y decenas de ballets y teatro.

Una de sus composiciones que ha destacado a nivel internacional es “Canto General“, del poeta chileno Pablo Neruda. Puedes revisar el registro de 1980 AQUÍ.

“Siempre he vivido con dos sonidos: uno político y otro musical“, reconoció en 1970 al The New York Times.

Además del trabajo con el premio Nobel de Literatura nacional, también conoció al otrora presidente del país, Salvador Allende. En su vida como político fue diputado en dos partidos políticos que son opuestos entre sí. El comunista KKE y la conservadora Nueva Democracia.

También escribió himnos de resistencia en tiempos de guerra y poemas en tono socialista sobre la difícil situación de los trabajadores y los pueblos oprimidos. Su obra más famosa sobre persecución política fue la inquietante “Trilogía de Mauthausen“, llamada así por un campo de concentración nazi de la Segunda Guerra Mundial.

Mijalis “Mikis” Theodorakis murió a causa de un paro cardiopulmonar, según informaron a través de su sitio web.