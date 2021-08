Continúa la polémica: Kanye West acusó a Universal de publicar su álbum sin su permiso

Desde que comenzó su show de lanzamiento la semana pasada, Kanye West ha logrado que su álbum Donda sea ampliamente comentado en la internet no sólo gracias a su música, sino que a una serie de polémicas… ahora con una nueva controversia con Universal.

Este lunes, el artista de 44 años denunció en su cuenta de Instagram que Universal publicó su álbum sin su autorización y que habrían omitido una de las canciones en el listado.

“Universal publicó mi álbum sin mi aprobación y ellos bloquearon Jail 2 para que no estuviera en el álbum”, acusó Kanye West en una publicación en dicha red social.

Si bien Universal no ha dado una respuesta al rapero sobre sus acusaciones, lo que sí es cierto que Jail 2 está incluida en su disco Donda y se puede escuchar en todas las plataformas de streaming.

Durante el año pasado, West también generó polémica por su relación con el sello discográfico. “Universal no me dirá lo que cuestan mis grabaciones porque saben que puedo permitírmelas”, dijo en un mensaje publicado entonces.

Hay que señalar que Donda es el décimo álbum de la carrera musical de Kanye West y su nombre hace honor a su fallecida madre.

Su lanzamiento estaba programado para el 23 de julio de este año, pero se retasó sin ser programado hasta que fue lanzado durante la jornada de ayer.

Este álbum tiene 26 canciones y una duración de casi dos horas, y ha generado todo tipo de comentarios entre sus seguidores, en donde se han destacado canciones como Believe What I Say y Junya; entre otras.