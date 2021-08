El ascenso a la música de Charlie Watts: El más tranquilo de los Rolling Stones

Este martes, se confirmó la muerte de Charlie Watts, baterista de The Rolling Stones que comenzó su carrera en la música a inicios de los años 60.

Los inicios de Watts en la música se remontan a cuando era un preadolescente y escuchaba discos de vinilo junto a su vecino, Dave Green. En esta línea, se compró un banyo aunque finalmente descubrió que le atraía más la batería.

“Escuché a un baterista llamado Chico Hamilton, que tocaba con Gerry Mulligan (músico de jazz), y quería tocar así, con pinceles. No tenía un tambor, así que puse la cabeza del banyo en un soporte”, dijo en 2012 al medio The New Yorker.

A los 14 años, en 1955, los padres de Charlie Watts le compraron su primera batería. Tres años después se unió a una banda de jazz junto a su vecino.

Charlie entró a la universidad y estudió Diseño Gráfico, mientras tocaba batería ocasionalmente hasta que el músico Alexis Korner lo invitó a formar una banda. Sin embargo, no fue hasta 1962 cuando Brian Jones, Ian Stewart, Mick Jagger y Keith Richards lo invitaron a formar parte de The Rolling Stones tras la salida de Tony Chapman.

Respecto a su vida privada, Charlie se casó en 1964 con Shirley Ann Shepherd, madre de su hija Serafina quien dio a luz a la única nieta del baterista, Charlotte. Según detalló en una entrevista de 2003, siempre tuvo un temperamento más tranquilo que resto de la banda y se mantuvo fiel a su esposa. “Nunca he llenado el estereotipo de la estrella de rock”, expresó entonces.

Sin embargo, el agotamiento y las giras lo llevaron a enfrentar problemas con el consumo de drogas y alcohol.

“Eran mi forma de lidiar con (problemas familiares)… Mirando hacia atrás, Creo que fue una crisis de mediana edad. Todo lo que sé es que me convertí totalmente en otra persona alrededor de 1983 y salí de eso alrededor de 1986. Casi pierdo a mi esposa y todo por mi comportamiento”, dijo sobre los inicios de sus 40 y tantos años.​

Hace 17 años Watts sufrió cáncer de garganta, a pesar que no fumaba y desde fines de los 80 mantenía un estilo de vida sano. Tras seis semanas de radioterapia, logró superar la enfermedad. En 2005 casi muere luego de sufrir un accidente automovilístico.

Finalmente, el baterista murió este martes a los 80 años en un hospital de Londres (Inglaterra).