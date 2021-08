En Mundovivo presentamos la última semana de Global Music Match

Esta es la última semana dedicada a la alianza de Mundovivo con Global Music Match, que ha estado presente en varios países del mundo, incluyendo Australia e Inglaterra.

Chile el único país de Latinoamérica ha sido parte de la iniciativa que busca el intercambio cultural con otros 17 países. Puedes conocer más en globalmusicmatch.com.

También contaremos con el nuevo lanzamiento de Moro Gonzalez, “La Bronca”.

Programación musical:

01.- Han for i Argona – La Riipa Group (Finlandia)

02.- Ispolskan – Lena Jhonson (Suecia)

03.- Unlikely Believer – Gretta Ziller (Australia)

04.- Hungry Days (Make Me Feel) – Julia Othmer (EEUU)

05.- Llorona – Tori Sparks (Turquía – EEUU)

06.- La bronca – Moro Gonzalez (Chile)

07.- Clandestino – Manu Chao (Francia)

08.- Barco ciego – Trio Enmarañao (Chile)

09.- Gnangran – Issa Bagayogo (Mali)

10.- Ecooute Le Vent – Kad (Algeria – Francia – UK)

11.- Oyebi Bien – Kékélé (Congo)

12.- Yeke Yeke (Hardfloor Mix) – Mory Kanté (Guinea)

13.- Deep Forest – Deep Forest (Francia)