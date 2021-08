“¿Qué soy, un radar de canciones?”: Nicki Minaj arremete contra Jessie J tras dichos sobre su colaboración musical

Una de las grandes revelaciones de 2014 fue la colaboración entre Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj en la canción Bang Bang.

Según lo que consigno Jessie J a la revista Glamour, tanto ella como Ariana Grande quedaron encantadas del tema escrito por Max Martin desde el primer momento. Bajo este escenario ambas decidieron que ella grabaría la primera estrofa y Grande la segunda, para que luego Nicki Minaj apareciera en el estudio solicitando ser parte de la producción.

Ante lo expuesto por la cantante británica, Nicki Minaj explicó que su participación no se había dado bajo su propia iniciativa, y través de sus redes sociales expresó que “Jessie, cariño, yo no escuché la canción y pregunté para estar en ella. La discográfica me pidió unirme y me pagó. ¿Cómo iba a haber escuchado la canción? ¿Qué soy, un radar de canciones? ¿Voy en su búsqueda? Esto también lo dijo una artista recientemente. Tienes que parar. Te quiero”.

Gracias a los usuarios de Twitter, se recuperó una entrevista de AMP Radio, en la que Minaj se refería a algunas de sus canciones, entre las que mencionó Bang Bang.

“Me mandan muchas canciones, y hubo un momento en el que quería tomarme mi tiempo para escribir temas y centrarme en mi álbum. Pero me mandaron la canción, y aunque me tomo mi tiempo para decidir si quiero entrar en un tema (la pongo unas 10 o 15 veces), con esta tengo que admitir que la puse una vez y ya sabía que era especial. La sentí icónica”, indicaba la rapera en la conversación que tuvo protagonismo hace siete años.

Cabe destacar que la colaboración entre Ariana Grande, Nicki Minaj y Jessie J, “Bang Bang”, fue un sencillo del álbum Sweet Talker de la cantante británica, y el videoclip ya cuenta con más de mil millones de reproducciones en Youtube.