Por dichos homofóbicos y sexistas: DaBaby fue bajado de varios conciertos

El rapero estadounidense DaBaby fue bajado de varios LineUp en distintos shows debido a sus dichos de carácter homofóbico y sexistas, además de sus comentarios sobre el virus VIH y el SIDA.

La carrera del cantante sigue en caída libre tras lo declarado la semana pasada en el festival Rolling Loud Miami, teniendo repercusión entre sus colegas y el mundo del espectáculo.

“Si hoy no apareciste con VIH, SIDA, cualquiera de esas enfermedades de transmisión sexual que te hacen morir en dos o tres semanas, enciende tu celular”, dijo el rapero ante el público.

A esto agregó otros comentarios despectivos sobre las personas LGBTQ+ y dichos denigrantes acerca de las mujeres, lo que se difundió rápidamente por redes sociales.

Los festivales Lollapalooza EE.UU, Austin City Limits, iHeartRadio y Midtown Music decidieron bajar a DaBaby de su parrilla tras los dichos homofóbicos y sexistas.

DaBaby will no longer be performing at Austin City Limits Music Festival — lineup update coming soon. pic.twitter.com/jAYfdJFxJf

— ACL Festival (@aclfestival) August 3, 2021