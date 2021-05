Benito Cerati emocionó a Charly García al interpretar en televisión uno de sus clásicos

Esta semana el cantante Benito Cerati (27), hijo del fallecido Gustavo Cerati, asistió al programa argentino del músico Jey Mammón, Los Mammones, para interpretar algunos clásicos de la música argentina y hablar de su vida.

En esta línea, uno de los momentos que más llamó la atención en redes sociales fue cuando Benito Cerati habló de su relación con el artista Charly García.

“Me da mucha ternura y me siento muy cercano a él (…) Conecto mucho con él y él conmigo”, dijo sobre el cantante de 69 años, según muestra un video del programa.

Es así como el joven contó que pasaron Navidad juntos antes de interpretar Ojos de video tape en el programa de América TV.

Fue justamente este momento el que además fue registrado frente a la pantalla. Así muestra un video en el que se ve a Charly García emocionado ante la interpretación de Cerati.

Según recogió otro medio trasandino, Benito contó que “a Charly lo conocí de muy chiquito, no me acuerdo esos momentos. Pero yo después me empecé a fanatizar… me empezó a vibrar mucho su música, de pibe a los 16, 17 años. Y me acuerdo que para un cumpleaños me habían regalado Parte de la religión, Influencia, Piano Bar, Clics Modernos… me habían regalado toda la colección de Charly clásico. Y ahí sentí algo, yo veo detrás de toda la suciedad…”.

“Ves una sensibilidad, ves una cosa muy humana, muy de flor de piel, que comparto mucho”, dijo sobre su colega. “Siempre a Charly lo vi como una persona muy sensible, nunca lo vi como el rey. Yo conecté siempre con esa parte”, añadió.

Hay que señalar que además de la música, Cerati y García comparten un lazo “familiar”. Su hermana es novia del hermano de la novia de Charly, lo que les ha hecho compartir festividades.

Revisa aquí la interpretación completa: