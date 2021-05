Fans de Lorde y Paloma Mami llenaron las redes de memes tras liberarse el cartel de Primavera Sound

Este martes se liberó el cartel del Primavera Sound, festival de música que se realizará en Barcelona y Sant Adrià de Besòs y que regresa tras ser suspendido para 2020 y 2021 por la pandemia del Covid-19.

Entre los artistas que encabezan la parrilla programática están Gorillaz, Tame Impala, The Strokes, Lorde, Massive Attack; entre otros, lo que ha generado diversas reacciones en redes sociales.

Las reacciones se generaron en especial por el regreso de la cantante neozelandesa quien se ha mantenido alejada de los escenarios por casi cuatro años.

En el territorio nacional también llamó la atención de la participación de la chilena Paloma Mami, quien forma parte del nutrido cartel.

En tanto, dicho evento se realizará durante la primera y segunda semana de junio del próximo año, en contexto de celebrar su vigésimo aniversario.

— Lorde (is coming) Stan Account (@eddgardx) May 25, 2021

a cancelar la cita con la psicóloga, ya no lo necesito, Lorde is coming 😌 pic.twitter.com/GYZsiRi6V3

lorde apareciendo de la nada en el line up de un festival pic.twitter.com/BgjJwZptHm

no me quiero emocionar por lorde pero ya me emocioné pic.twitter.com/EBWKkoI1yM

— quentin main (@melodr4no) May 25, 2021