The Smile: Thom Yorke y Johnny Greenwood de Radiohead presentaron su nueva banda

Thom Yorke y Johnny Greenwood de Radiohead presentaron a su nueva banda, The Smile, durante una aparición sorpresa en el evento “Live at Worthy Farm”, organizado por Glastonbury.

Este proyecto también cuenta con la participación del baterista Tom Skinner, de Sons of Kemet, y su nombre proviene de un poema del poeta y escritor inglés, Ted Hughes.

Además de sus temas originales, The Smile interpretó una canción inédita de “Skirting on the Surface” de Radiohead.

Pese a que la banda causó furor entre sus fanáticos, aún no es seguro que editen un disco propio.