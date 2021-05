Esta semana en Letra y Música: Canciones para amenizar las elecciones

Como cada jueves, en el Ciudadano ADN recibimos a Ricardo Martínez en una nueva edición de Letra y Música, la cual en esta ocasión estuvo marcada por las elecciones de 15 y 16 de abril.

1.- Power To The People – John Lennon

“Un tema asociado al levantamiento social juvenil y femenino de los año 60. El “power to the people” era un grito que sonaba en las protestas callejeras“, mencionó el columnista.

2.- The Final Countdown – Europe

“Creo que nunca en la historia de Chile han habido 13 mil candidaturas. Es la elección en donde se juega el futuro de las décadas siguientes. Nunca antes en la historia hubo más perdedores en Chile como ahora”, comentó.

3.- Election day – Arcadia

“Una canción un poco mas extraña que en realidad nadie sabe de qué trata. Dato curioso: aparece la voz de Grace Jones narrando algo de fondo”.

4.- Get Up Stand Up – Bob Marley

“Recuerdo que esta es la canción que cerraba los recitales de amnistía a finales de los 80s y ahí aparecían cantando Sting junto a Bruce Springsteen. Es un himno de la música pop jamaiquina”.

5.- The Times They Are A- Changin’ – Bob Dylan

“Esta canción es uno de los éxitos de los 60s, sobre la juventud que se lanza contra lo establecido. Muchas de estas canciones se cantan en situaciones de protestas. En nuestro país la participación joven aumentó de forma importante en comparación con los procesos anteriores, algo muy significativo”.

6.- Democracy – Leonard Cohen

“Una cosa que me gusta mucho de él, que no tengo recuerdo que me haya pasado con otro músico, es que sus canciones más viejas tienen un tono de voz distinto al de sus años posteriores, son casi como dos vocalistas distintos. Él es un símil de Bob Dylan pero en Canadá. La poesía de Cohen es realmente una maravilla”.

7.- People Have The Power – Patti Smith

“Yo me cuerdo que estaba en Barcelona y entré a una librería feminista llamada ‘Prole’, y tenían este libro precioso llamado “Mis propias canciones”, donde estaba la foto clásica de Patti Smith. Es una canción tardía de ella, pues es del año 88 y sus más grandes éxitos son de los 70s”.

8.- Cult of personality – Living Colour

“En esta elecciones todos deben demostrar que son mejores que otros”.

9.- Voto latino – Molotov

“Es impresionante la cantidad de canciones buenas y energéticas que tiene el disco “¿Dónde jugarán las niñas? todas con un contenido social con una cosa bien de lucha y de fuerza”.

10.- (You gotta) Fight for your right (to party) – Beastie Boys

“‘Lucha por tu derecho a la fiesta’, probablemente una cosa que se está diciendo en estos tiempos”.

BONUS

11.- Voy a Ganar – Miguel Bosé

“La idea es que todos ganemos. Si usted perdió, igual súmese a la lucha y al progreso para salir adelante”.