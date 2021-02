“Me dieron mil años de vida”: Revisa las alocadas reacciones que dejó el MTV Unplugged de BTS

Este martes, tras más de una semana de espera y promoción, los surcoreanos de BTS debutaron en MTV Unplugged, uno de los espacios más importantes y populares de la señal estadounidense.

En la instancia, los idols interpretaron canciones pertenecientes a BE, su último disco, tales como “Telepathy”, “Blue & Grey”, “Life Goes On” y “Dynamite”.

Además, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook sorprendieron a las ARMYs de todo el mundo con un cover de “Fix You”, uno de los clásicos de Coldplay.

Como era de esperar, las y los fans de Bangtan Sonyeondan llenaron de reacciones las redes sociales, asegurando que estos siete jóvenes “les dieron mil años de vida”.

Revisa algunas reacciones aquí:

La nota alta de SeokJin en 'Fix you' es lo mejor que escuche 😭 #BTSMTVUnplugged @BTS_twt pic.twitter.com/8dv2cnAb3e

Hablemos del cover de 'fix you' y lo increíble que fue, vimos a la vocal line junto con la rap line ser una sola voz cantando y armonizando juntos, fue como ir al cielo por unos minutos DIOS #BTSMTVUnplugged @BTS_twt pic.twitter.com/Ww24zDblec

QUIERO TATUARME EL COVER DE FIX YOU QUE HIZO BANGTAN EN MI PECHO LPM 😭💜 @BTS_twt #BTSMTVUnplugged

Bangtan después de presentar Blue and Grey y el cover de Fix You. #BTSMTVUnplugged #BTSonMTV @BTS_twt pic.twitter.com/Ce2Xp0pBT7

Yo despues de presenciar Life Goes On, DYNAMITE, TELEPATHY, Fix You (cover) y Blue & Grey…

ESTOY LLORANDO MAL 😭💜.

#BTSMTVUnplugged #BTS_BE @BTS_twt

pic.twitter.com/kAJYgBO2qZ

— ᴮᴱEGO⁷🇦🇷🐿️⁶¹³ (@Gladys1234566) February 24, 2021