Zayn Malik se tomó el instagram de Billboard para hacerle publicidad a su último álbum

A través de su cuenta personal de Instagram, el cantante Zayn Malik anunció que durante esta tarde estaría tomándose el perfil de la revista Billboard, esto para promocionar su álbum más reciente, Nobody is Listening.

Poco rato después, el anunció lo replicó desde la cuenta de Instagram de Billboard, donde publicó un video invitando a sus fans a que estuviesen pendientes a lo que estaría subiendo.

“¡Hey! Zayn aquí, me tomaré la cuenta de Instagram de Billboard por las próximas horas. Mantente atento, ¡si es que puedes!”, señaló el artista, conocido popularmente por sus singles “Pillowtalk” y “Dusk Till Dawn”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Billboard (@billboard)



En las historias de la plataforma, pudimos ver a Malik, de 28 años, abriendo una caja con rostros de colores hechos de cartón. Estos personajes son parte de la caratula del álbum que el artista diseño él mismo, según contó en un en vivo por la misma plataforma hace unos días.

Zayn en las historias de Instagram de Billboard “Mira lo que venia en el correo”#ZaynBillboardTakeover pic.twitter.com/RD3zbwyH6H — HQ ZMX (@ZmxHq) January 22, 2021

El cantante también posteo un video, donde se le puede ver montando una cuatrimoto, corriendo por los campos de la enorme granja que posee en Pensilvania. También posteó una selfie con un beanie de la mercancía promocional del disco, enlazando el sitio web para que sus seguidores también pudieran adquirirlo.

“Gracias Billboard! Vayan a escuchar Nobody is Listening si no lo han escuchado todavía, el álbum está listo ¡los veo luego!”, finalizó el artista en un último video, antes de dejar la cuenta. Las stories del cantante desataron la locura de sus fanáticos, causando que el hashtag #ZaynBillboardTakeOver fuera incluso tendencia en nuestro país en Twitter, con más de 26 mil tweets.

Zayn agradeciendo en las historias de IG de @billboard#ZaynBillboardTakeOver pic.twitter.com/PtSy44Smmf — Zayn Malik Colombia 🇨🇴 NIL OUT NOW (@ZaynMalikCol) January 22, 2021

Nobody is Listening es el tercer albúm solista de Zayn Malik, luego de que este dejara la popular boy-band británica, One Direction, en 2015. Su primer single, Better, ya había debutado en septiembre del año pasado, mientras que el segundo, Vibez, solo salió una semana antes del lanzamiento mundial del album completo el pasado 15 de enero, y desde entonces se ha mantenido en el top global de la mayoría de los rankings musicales alrededor del mundo.