Los Tres reviven su gira “Fome” por streaming: “Para el mundo artístico, esta pandemia ha sido un desastre total”

La gira “Fome” de Los Tres se revive por streaming. A través de amplificador.cl, este 7 de agosto a las 20:00 hrs., la banda volverá a recordar su cuarto disco, lanzado en 1997 y emblemático de la música chilena de la década de los 90.

Una extensa gira, en 2019 y 2020, los llevó por todo el país, pese a que el estallido social y la pandemia complotaron contra su realización. “Fue el broche de oro para uno de los discos más importantes de la banda”, expresaron en Ciudadano ADN Titae Lindl y Cuti Aste, bajista y colaborador estable de Los Tres.

Esta reinvención a través del streaming viene a reemplazar los conciertos masivos en vivo, cuya prohibición producto de la pandemia “para nosotros, en el mundo artístico, ha sido un desastre total”, según expresaron. “Estos shows online son un salvavidas en la mitad de océano. Estamos desamparados por parte del gobierno, falta creatividad y en estas épocas lo que hay que hacer es reinventarse”.

El concierto va en beneficio de los técnicos, que “están bastante desamparados. Hay que ser más colaborativos, necesitamos forzar la empatía y la solidaridad”, enfatizó Titae. “No solo son individuos, sino que también son padres de familia, entonces hablamos de un montón de gente desamparada, que normalmente boletean, y no califican ni para el bono 1 ni para el bono 2 ni para el 3″, complementó Cuti.

Los músicos se preparan para un nuevo escenario para los conciertos en vivo, con un aforo que podría llegar a un tercio de lo habitual. “La clave sería que los ministerios de Cultura se pusieran de forma directa para apoyar estos conciertos y solventar lo que falte para financiarlos. Así solos, nosotros, es imposible”, enfatizó Cuti. “Si siempre hubiéramos tenido un cuarto del público que tuvimos, no existiríamos como banda”.

Ambos viven su cuarentena intentando mantenerse ocupados y seguir creando. “Pero hay que mantener las cosas en perspectiva. Soy agradecido porque en estos años he reunido las condiciones para estar tranquilo. Pero indudablemente estar encerrado y hacer las mismas cosas es complicado. Yo trato siempre de hacer cosas de diferente manera, entretenerse por algún lado, pero es difícil a ratos”, reconoció Titae, advirtiendo que tampoco es un escenario tan nuevo para su gremio. “El músico chileno no es que trabaje todo el rato, no nos vamos a mentir, porque también pasamos sequías de meses y uno tiene que inventar cosas siempre, juntarse con amigos, componer”.