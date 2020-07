Subhira lanza “Colores”, una colección de música incidental reunida en ocho discos y 188 canciones

Ya se encuentra disponible para descarga con aporte voluntario en el sitio de Portaldisc.com, “Colores, pintando emociones”, un compendio de las obras del músico y compositor chileno –creador del Festival Músicas del Mundo y el sello discográfico Mundovivo– Subhira (Rodrigo Cepeda Planas), quien lanza oficialmente en ocho álbumes sus más destacadas creaciones de música incidental para distintos proyectos desarrollados en programas de televisión, películas, teatro, danza, documentales, series, y más ambientaciones como al Metro de Santiago.

Además de ser estrenadas en plataformas digitales, estas composiciones que Subhira fue creando a pedido –personalizadas para cada necesidad requerida– también llegarán en formato físico de libro, con sus correspondientes 8 CDs que dan vida a “Colores, pintando emociones”, que contienen 188 temas originales, con 35 músicos y 24 años de música para este tipo de artes visuales.

La obra será presentada en exclusiva online el domingo 26 de julio a las 19 hrs., a través del sitio www.culturallascondes.cl y por el Facebook de Mundovivo. En este evento habrá música en vivo de Subhira, material inédito de series y documentales musicalizados con los temas de “Colores”, selección de imágenes de episodios y la participación de cuatro directores que participaron con el artista en sus producciones musicales; Hans Mülchi (director de “Calafate”, “Alas de Mar” e “Indígenas Notables”), Tatiana Lorca (directora de “La Mudanza”), Mauricio Purto (director de la serie “Cumbres de América” y “Cumbres del Mundo”) y Jorge Said (director de las series documentales “Reportero en tiempos de crisis”, “Las últimas tribus” y “Buscando a Dios”).

Sobre esta épica obra recopilatoria, Subhira señala:

“Es música que he hecho por encargo, no es música que he hecho por arte, que ha surgido de mi búsqueda artística personal. Bajo el encargo de una emoción, o de una expresión anímica de otra persona que necesitaba música para él. Toda esta música esta realizada en ese concepto. Hay gente que necesita generar dramatismo, liviandad, adrenalina, tensión, suavidad o relajación. Pese a que es un concepto que es: ‘música para audiovisuales’, son distintas emociones, colores y lenguajes. El tipo de sonido que se ocupa, el tipo de instrumentación, de vibra, técnica, de armonías, melodías y escalas. Como son casi nueve horas de música, era imposible ponerlo en un disco. Finalmente opté por dividirlo por emoción y por color musical”.

“Hay música electrónica, étnica, de adrenalina, de tensión y otros acústicos experimentales en discos separados para elegir el momento preciso. Así se llegó a estos ochos discos que dividen todas estas energías. Por eso “Colores”, se prestaba súper bien para hacer un trabajo conceptual que englobara toda esta música, cada disco se representa con un color distinto. Las espectaculares fotos de Jorge Said con el trabajo del ilustrador Omar Galindo y la diseñadora Daniela Sánchez hicieron la imagen”.