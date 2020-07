A lo Ringo Starr: “Letra y música” y una selección de canciones protagonizadas por la batería

En la semana en que Ringo Starr cumple 80 años, el académico de Literatura Creativa UDP, Ricardo Martínez, presentó en la columna musical de Ciudadano ADN “Letra y música”, a los grandes bateristas de la historia luciéndose en una serie de clásicos de la música pop donde este instrumento tiene un rol protagónico.

Partiendo, por supuesto, con el mismo Ringo en The Beatles. “Me encanta hablar de Ringo porque nunca se habla de él, pero tiene hartas gracias”, comentó Martínez sobre un músico que es ícono de un instrumento esencial en géneros como el metal o el rock progresivo. “Antes los bateristas tocaban detrás de los músicos, siempre medios fondeados. Ringo inventó poner la batería sobre una plataforma. Ahí ya hay una primera gracia”.

“Octopus’s Garden”, The Beatles: Compuesta e interpretada por Ringo Starr, quien creó dos canciones y cantó en once, de entre todo el repertorio de la banda. La canción pertenece al disco Abbey Road (1969), pese a que la creó para el anterior, The White Album. Martínez contó que “cuando suenan las burbujas, es un vaso con bombillas soplando. Eso hoy día se haría con un computador”.

“Ticket to Ride”, The Beatles: Siguiendo con el cuarteto de Liverpool, Martínez contó que a Ringo, quien tocaba con la mano izquierda, al contrario de la mayoría de los bateristas, “no le gustaba tocar mientras la persona estaba cantando, mandarse un tremendo solo opacando al vocalista. Es una labor de acompañamiento”. Sin embargo, en este tema su batería es muy característica, aun cuando “parece muy sencilla”. Ringo le regaló a este tema “uno de los golpes de batería más atractivos que se puede hacer, con simpleza pero también con sofisticación”.

“In the air tonight”, Phil Collins: El primer hit como solista del británico es una canción “de desarrollo paulatino, que tiene un downtempo y va creciendo lentamente hasta el quiebre de batería”. Incluso, el propio Collins aseguró alguna vez, a través de su Twitter, que si pones la canción 3:41 minutos antes del Año Nuevo, llegas a las 12 antes del peak de la canción. Martínez recordó “la cantidad de gente que le copió esta idea a Phil Collins, es enorme. Junto con los sintetizadores de Pet Shop Boys, es el sonido más característicamente ochentero en cuanto a un instrumento. Curiosamente Phil Collins se la habia pasado a Genesis para que la grabaran, pero le dijeron ‘no, es muy sencillla’”.

“I’m in love with my car”, Queen: No es de los hits más conocidos de la banda, pero sobresale por ser cantado y compuesto por el baterista Roger Taylor, quien exigió a Freddie Mercury que fuera el lado B de “Rapsodia bohemia”. Así, “vendió millones de copias y se chupó un montón de plata al bolsillo”. A partir de este tema, Martínez recordó lo “complicado de tocar y cantar, sobre todo cuando los ritmos son más demandantes” y que la percusión es “de los instrumentos más antiguos, todas las culturas de la cultura de la humanidad han tenido música”.

“The Glamorous Life”, Sheila E.: Cantante ochentena que incluso estuvo en el Festival de Viña 1986, donde supuestamente habría sido “difícil entrevistarla”. Es hija del percusionista latino Pete Escovedo, a quien le debe la E de su nombre artístico. La canción es autoría de Prince, quien entregó una gran cantidad de sus creaciones a intérpretes femeninas.

“Boys of Summer”, Don Henley: El baterista de los Eagles tuvo también una carrera solista muy exitosa, ganando varios Grammy. Esta canción, emblemática de la década de los 80, tiene un video clip “muy característico” y destaca por sus guitarras jungle y su “espectacular” ritmo de batería. Para Martínez, se trata de “una canción quintaesencialmente ochentera”.

“We’ve only just begun”, The Carpenters: Karen Carpenter fue, para Martínez, “una de las voces más maravillosas de la historia del pop”. Además, destacó en el tenis, y de ella existen varios registros en YouTube tocando la batería. Si bien no toca ese instrumento habitualmente en las canciones de los Carpenters, “quise traerla a la memoria porque es una de las mujeres bateristas clásicas”. La canción, además, musicalizó una clásica publicidad de un banco californiano, el Crocker Bank.

“What I like about you”, The Romantics: Una canción “de altísima rotación” en los programas televisivos de videos en los 80, de una banda que “en Chile fue muy popular, aunque quizás no lo fue tanto en el resto del mundo”, y con una particularidad: su vocalista también era el baterista. El sello de The Romantics es “un power pop muy canónico, con batería super marcada, guitarras y coros” que lo volvieron un número puesto en las fiestas de los 80.

Como bonus track, el equipo de Ciudadano ADN propuso “Quién mató a Marilyn” de Los Prisioneros, con la batería de Miguel Tapia -que además es el dueño del nombre del grupo, por lo que puede seguir ocupándolo en presentaciones sin Jorge González-; “Macondo” de Giolito y su Combo, canción de Luisín Lándaez que hace referencia directa a “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez, interpretada por una emblemática banda cumbiera que tuvo “el show de su vida” en Viña 2008, tras una larga trayectoria en televisión en programas como Sábados Gigantes; y “Mambo de Machaguay” de Los Jaivas, con la batería de Gabriel Parra, cuyo influjo a nivel nacional hizo que su fecha de nacimiento, el 25 de julio, quedara consignada como el Día del Baterista Chileno.