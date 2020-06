Denisse Malebrán de Saiko lanza reversiones acústicas de sus clásicos y se prepara para el Festival “Quédate en Casa”

Saiko acaba de lanzar una elegante reversión acústica para su clásico “Cuando miro en tus ojos”, primer adelanto del álbum “Vermouth en vivo en Concepción”, grabado en el Teatro Municipal de esa ciudad, y que a contar del próximo 12 de junio estará disponible en las plataformas digitales.

En conversación con Ciudadano ADN, su vocalista, Denisse Malebrán, contó que “hace dos años quisimos crear un espectáculo distinto al que hacemos normalmente. Es un show totalmente desconectado, y le da un calorcito distinto a lo que estamos acostumbrados en 20 años”. Primero lo presentamos en el GAM, y luego lo llevaron hasta Concepción, en “ese lugar espectacular que es el Teatro Municipal de Bio Bio, que nos encantó”:

La selección del disco cuenta con 13 canciones, incluyendo “todas las canciones conocidas”, pero además “quisimos dar una oportunidad a esas joyitas que no son tan conocidas, hicimos unas versiones re-locas. Era arriesgado pero el resultado fue súper bonito”.

Tras 80 días de cuarentena total, Denisse confesó que “he escuchado más música que en los últimos 15 años de mi vida. Escucho música todo el día y me he paseado por distintas décadas, desde el soul a la música británica de los años 80 y 90, The Cure, Depeche Mode. También me he ido acordando de discos que era fanática cuando chica, como Cindy Lauper y George Michael”.

Leer también Estrenos Saiko estrenó reversión de “Cuando miro en tus ojos” Tiempo Libre Saiko celebró sus 15 años en Ciudadano ADN Novedades Con artistas internacionales en el cartel, festival Quédate En Casa prepara segunda edición

La situación la llevó a “la conciencia total de que eres un privilegiado, esas cosas que das por hecho que las tienes, no todos las tienen”. Aunque como música, está dentro de quienes perdieron su fuente laboral, “igual puedo estar de manera súper digna. Me he podido quedar 80 días en mi casa porque tengo qué comer. Pero he dejado muchas cosas que no necesito, o conductas mías muy destructivas, como comprar cosas innecesarias, ese consumismo espantoso de ver algo y decir ‘ay me gusta, me lo compro’, una cosa muy infantil, porque no lo tuve cuando chica, pero ahora me parece tan ridículo”.

Sin proyectos profesionales y en confinamiento, pasa los días con sus tres hijas, abocada a la labor maternal. Un escenario nuevo para ella, después de que “no he estado ningún fin de semana en la casa durante los últimos 20 años. Yo era de esos padres que mandaban al colegio y ‘arréglatelas tú”. De sus hijas, cuenta que “la más grande está en tercero medio y es una niña modelo, matea. A la más chica le cuesta más y me he tenido que sentar a hacer tareas de las que no entiendo nada”.

En la cocina, en tanto, “me declaro la peor, una muy mala dueña de casa. No tengo problema en hacer el baño y el aseo, pero la cocina no es lo mío. Tengo la suerte de que mi marido es muy buen chef, pero está trabajando, así que me las tengo que arreglar para hacer las cosas esenciales”.

También ocupa parte de su tiempo en conectarse a las redes sociales, con las que asegura tener una relación “de amor y odio. Me golpean mucho, tengo un buen ejército de bots y trolls que suelen ir a pegarme. Y todo mezclado con la política. Es cansador, a veces solo quieres desahogarte y terminan cambiando el mensaje”.

Sin embargo, aprovecha de reflexionar sobre el Chile oculto que se develó tras la pandemia. “Es un país que tenía esta postal de paraíso, el oasis, vengan todos, y nos hemos dado cuenta que no es tan así. Yo no creo en las nacionalidades, desde que salí del colegio siempre entendí la sociedad como un núcleo, pero digo ‘hay una hermana boliviana en la calle pasando frío’, no para ganar votos porque no soy candidata a nada, y recibo de vuelta comentarios muy terribles”.

Su proyecto profesional más inmediato es la participación que tendrá mañana, junto a su compañero de banda Luciano Rojas, en el festival online “Quédate en Casa”. “Estamos contentos de sumarnos, aunque no podemos tocar todos como banda porque somos un equipo muy grande. Es una forma de hacernos cariñito todos”.