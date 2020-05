Tenía 14 años y la bandera no era chilena: Protagonista de “Corazones Rojos” contó la historia detrás del videoclip

Esta semana, el disco “Corazones” de Los Prisioneros cumplió 30 años desde su lanzamiento y a partir de esta efeméride han surgido diversos testimonios acerca de los detalles de su producción. Uno de ellos es el de Macarena Berthelon, quien protagonizó el videoclip de “Corazones Rojos”.

La actriz y vestuarista conversó con LUN acerca de cómo se gestó su participación en este tema y partió por un detalle fundamental: tenía 14 años cuando apareció en el clip. Todo comenzó en una de aquellas noches de fiestas Spandex, muy populares en el inicio de la transición, organizadas por el fallecido director Andrés Pérez y el diseñador teatral Daniel Palma.

“Iba súper producida y me veía mayor. En ese tiempo mi grupo de amigos era punk y new wave. Yo alucinaba con ese mundo”, contó Berthelon. Una noche asistió con una malla y “me subí a bailar en un cubo con una bandera que le pedí a un amigo que bailaba oficialmente allí y que ya había hecho su performance“. En ese contexto la vio Cristian Galaz, quien dirigió el mencionado videoclip de Los Prisioneros, y contactó a la joven.

Leer también Novedades Fotógrafo de la portada del Corazones y la figura de Jorge González: “Me hubiese encantado que apareciera por lo menos su mentón o boca. Es algo de lo que siempre me arrepiento” Novedades Miguel Tapia reveló que “Tren al Sur” es su canción favorita del disco Corazones: “Por lo que me provoca y evoca” Estrenos “Jorge la recibió increíblemente”: Músicos se unieron en nueva versión de “Tren al sur”

La grabación se realizó en el Teatro Esmeralda, escenario de las primeras fiestas Spandex. “Fue duro, pero entretenido. Bailé envuelta en la bandera de Texas, que es casi igual a la chilena porque está prohibido usar símbolos patrios para esto. Me pagaron 200 mil pesos. Fue mi primer sueldo, tenía 14, pero me creía grande”, señaló la actriz.

También fue cercana a Jorge González. “Tuvimos buena onda siempre, él es un amor, le tengo mucho cariño y como siete años después del video terminamos compartiendo una casa en Providencia en la que vivíamos puros artistas (…) Yo ocupaba la casa principal y Jorge con su pareja tenían una atrás”, reveló Berthelon.

Actualmente, la actriz vive junto a Bastián Bodenhöfer, su pareja desde hace un año y medio. Consultada sobre qué opinaba el actor de esta historia, respondió brevemente que “le encanta, él conmigo tiene toda la buena onda. Vivimos juntos”.