Villa Cariño lanzó versión a distancia de “Política, amor y revolución”, con imágenes del estallido social

“Son momentos difíciles, pero aquí estamos cuidándonos para seguir cantando por nuestra historia: Villa Cariño – Política, Amor y Revolución. Video de la primera linea por @piolavaguita . Homenaje a las y los que luchan día a día por un chile mejor…ya pasaremos esta y volveremos con mas fuerza que nunca.” #villacariño #cuarentena #quedateencasa #politicamoryrevolucion #piolavaguita #domingo #sunday #chile #plazadeladignidad