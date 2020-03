La cantante estadounidense Katy Perry reveló que está embarazada en el videoclip de su nueva canción Never Worn White.

La artista junto al actor Orlando Bloom se convertirán en padres, y según dejó ver, ya tiene varios meses de gestación.

“Estoy tan contenta de no tener que aguantármelo más“, dijo Perry en Twitter.

omg so glad I don’t have to suck it in anymore 🙄

— KATY PERRY (@katyperry) March 5, 2020