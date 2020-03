Niall Horan confirmó su regreso: Será en el Movistar Arena

Hace unos días, Niall Horan publicó en sus redes sociales que su gira “Nice To Meet Ya” llegaría a Chile el próximo 2 de diciembre.

El concierto será en el Movistar Arena, donde el irlandés presentará su nuevo disco, Heartbreak Weather, el cual saldrá a la venta el próximo 13 de octubre.

Para aquellas y aquellos #Directioners que quieran ver al intérprete de “Put a little love on me“, deberán comprar sus entradas a través de Puntoticket, a partir desde el próximo 10 marzo (preventa) y 12 de marzo (venta general).

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bJj7Ic","duration":"00:03:09","type":"video","download":""}]}