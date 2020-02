Yael Meyer, Ceaese y C-Funk se aprontan para Lollapalooza 2020 y analizan el momento actual de la música chilena

Diez años cumple Lollapalooza Chile, cuya versión 2020 se llevará a cabo el próximo 27, 28 y 29 de marzo. El festival siempre ha sido una vitrina para los artistas chilenos, y Ciudadano ADN conversó con tres de ellos: Yael Meyer, Ceaese y C-Funk.

Los músicos valoran la influencia de Lollapalooza en sus carreras. “No existen tantas instancias masivas como ésta, por eso se agradece la posibilidad”, comentó Yael Meyer. Ceaese aseguró que “nunca he faltado a un Lollapalooza, porque me considero un melómano y voy a conocer música que quizás no tenías por qué conocer, y eso es muy bacán”.

Hoy, el festival se abre a los estilos que dominan el mundo: la música urbana y el trap. Ceaese y C-Funk son cultores de esos ritmos pese a no pertenecer generacionalmente a ese movimiento. Para C-Funk el trap se trata de “una evolución del hip hop”, asegurando que “siempre me gusta estar actualizado a la hora de hacer música”, una ética que lo ha acompañado desde su época noventera como líder de Los Tetas. “Todavía me acuerdo cuando Iván Valenzuela nos presentó como ‘Los hijos de los hermanos Bustos’ porque no se atrevía a decir el nombre”.

Un estilo de música menos comprometido políticamente, lo que lo ha hecho blanco de críticas. Lo explica Ceaese: “vengo del hip hop y de una letra súper contestataria, pero en este punto de mi carrera estoy interesado en entretener a la gente”. Yael Meyer, desde otro frente musical, lo respalda: “Mi música no es política, no es la razón por la que hago música. Hay artistas a los que les sale a flor de piel. Pero tratamos de unir a la gente en torno a una cosa común que es el arte”.

Incluso, C-Funk fue más lejos: “Me incomoda mucho que para el estallido social, en muchos artistas vemos que ‘oh, justo sale la canción sobre el estallido’. Algunos son súper genuinos, pero de otros lo siento un aprovechamiento. Me pica un poco la piel cuando pasa eso”. El músico recordó que “nací en la dictadura, mi papá es un cantautor (Hugo Moraga) que no se fue de Chile y no podía decir las cosas tal cual, entonces se transformó en un tremendo poeta, y los militares no alcanzaban a entender lo que decía. Ahí yo entiendo que se pueden decir cosas, con la inteligencia que tienes que usar para sobrevivir en un mundo tan difícil, donde el que piensa distinto desaparece”.

Yael Meyer observa el estallido social desde un punto de vista distinto: acaba de volver después de vivir varios años en Los Angeles, y piensa que “cuando vives afuera es imposible no perder un poco la conexión”. Desde ahí, y su rol de independencia, asegura que los músicos “a diferencia de los 90 cuando los sellos manejaban todo, nos queremos apañar porque sabemos el esfuerzo y lo difícil que es hacer música. Antes el sello buscaba potenciar a alguien, hoy recoge a alguien con camino recorrido”.

Un cambio social que también repercute en el modo de trabajar de los músicos. “La música ha sufrido del deporte nacional que es el chaqueteo”, asegura C-Funk, quien es testigo de la brecha generacional. “Me encanta ver ahora a las nuevas generaciones colaborando y tirando para arriba juntos. Y por otro lado veo a los viejos ‘no, que el reggaeton, que el trap’, todo el rato alegando de lo que es música y lo que no, lo encuentro matado”. Incluso, con Chancho en Piedra, banda en la que actualmente es guitarrista, acaba de lanzar un reggaeton, lo que produjo una “oleada de haters diciendo, pero cómo hacen reggaeton, que no es música. Pegados con el rock”.

Entre sus artistas más esperados de la parrilla de Lollapalooza 2020, Ceaese y C-Funk coincidieron en nombrar a Travis Scott, “el personaje más influyente de la música urbana mundial”.