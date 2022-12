Felipe Núñez, testigo privilegiado de Qatar 2022: “Me encantó la flexibilidad táctica de Argentina”

En la edición de Los Tenores este lunes, nuestros panelistas tuvieron un especial invitado, el exportero y hoy entrenador de Deportes Recoleta, Felipe Núñez, que llegó hace pocos días desde Qatar, donde observó partidos de la Copa del Mundo.

“Estoy feliz de haber estado en mi primer Mundial a los 43 años como entrenador y espectador, ojalá se repita en una próxima ocasión, pero ya desde dentro”, planteó en el diálogo en los estudios de ADN, donde aprovechó de valorizar la definición entre Argentina y Francia.

“Desde el espectáculo, creo que fue la mejor final que recuerdo. Por todos los ingredientes de la campaña, Francia fue más parejo en su andar, Argentina fue de menos a más: un partido clave fue con México, donde llegaron tambaleando y ellos lo respetaron mucho, fue un partido muy parejo, sin muchas chances de marcar, pero la individualidad de Messi abrió el juego. La gran virtud de Scaloni fue cambiar nombres y sistema táctico durante el torneo”, aseguró Felipe Núñez, quien remarcó la labor de Lionel Scaloni en la “Albiceleste”.

“Lo más destacable es que fue encontrando los nombres en el camino. Creo que Mac Allister fue el mejor de la final, pasó inadvertido y su inclusión, como la de Enzo Fernández, son decisiones arriesgadas (…) Destaco su madurez, se dedicó siempre a estar detrás de los jugadores, era para volverse loco tras cada etapa”, sostuvo el DT de 43 años.

Felipe Núñez y sus conclusiones en Qatar 2022

Al haber observado a diversas selecciones en la Copa del Mundo, el entrenador de Deportes Recoleta resaltó algunos de los elementos que más le llamaron la atención, sobre todo a nivel de esquemas, donde no se mostró del todo sorprendido.

“Corea del Sur y Japón tenían bloques demasiado cortos, con defensores demasiado rápidos y en el que, si uno se desconecta, es ocasión en contra. Argentina no se casó con ningún sistema, jugó 4-4-2, con un volante central, con dos. Me encantó su flexibilidad táctica. Me parece que sin brillar tanto en la individualidad, Messi fue más determinante en este Mundial, marcando la diferencia que necesitaba el equipo, y eso se percibía desde la banca. Siempre fueron equipo, a diferencia de Portugal, que cuando entraba o salía Cristiano Ronaldo había un ambiente distinto”, explicó el exportero de Palestino, que también apuntó al ambiente que se vivió en Medio Oriente.

“El trabajo de Marruecos fue totalmente destacable por el juego y la convicción que mostraron, se vio un equipo muy claro en su idea. Alemania jugó bien, pero le faltaron algunas cosas para clasificar, principalmente gol. A Portugal cuando lo apuraron un poco quedó fuera. Argentina, México y Arabia Saudita fueron los únicos que fueron locales. Contra Países Bajos habían mil de ellos y todo el resto del estadio estaba en onda Argentina”, concluyó en la conversación con Los Tenores.