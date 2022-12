“Abuela Pipina”: fanática argentina de Messi tiene 103 años, es amante de la cerveza y revoluciona las redes

El pasado 13 de diciembre las y los trasandinos repletaron las calles de su país para celebrar el triunfo de la Selección de Fútbol de Argentina ante Croacia en Qatar y que los dejó como los primeros finalistas del Mundial.

Una de ellas fue Lydia Juana Pantuliano de Gómez Olivera, mejor conocida como la “Abuela Pipina”, de 103 años, ferviente admiradora de la Selección Argentina y en especial, de Lionel Messi.

“Amo a la Selección”

Amante de la cerveza y las hamburguesas con papas, la adulta mayor celebró el triunfo de la albiceleste junto a su gran familia, compuesta por sus seis hijos, 22 nietos y 35 bisnietos.

“Cuando empecé a escuchar los bocinazos y los festejos en la calle le pedí a mi hija que me colocara los aros y me acompañara a celebrar. No me lo quise perder por nada del mundo. Amo a la Selección Argentina, amo a Messi y todos los jugadores me parecen muy lindos”, declaró la “Abuela Pipina” a Infobae.

“Sentí a una Argentina unida después de mucho tiempo. La grieta lamentablemente nos divide, pero hoy somos todos iguales, todos empujamos hacia el mismo lado. Me dio mucha esperanza”, agregó.

“Le dieron vitalidad”

En esa línea, una de las hijas de Lydia Pantuliano, residente en Miami, afirmó que los partidos de Argentina en el Mundial le han entregado gran vitalidad a su madre.

“Es increíble, pero estos partidos tan emocionantes le dieron vitalidad y alegría, fue algo así como una inyección de amor y felicidad que la mejoró rápidamente. Sufrimos y gritamos contra Holanda y contra Croacia y también quiso salir a festejar…”, relató Lydia hija.

“La esquina del edificio era una fiesta y ella parecía una artista de cine con sus aros, su bandera, su sonrisa y sus labios pintados. Esta vez se olvidó de pedirme que le pusiera los anteojos, algo que suele hacer porque no le gusta que le vean las arrugas”, complementó. “

En ese sentido, “Pipita”, apodo que recibe en honor a su madre, comentó: “El martes fue su día de gloria, la vi feliz, llena de vida nuevamente. No puedo pedir más. Llegué a Buenos Aires creyendo que no andaba bien y, al final, compartimos unos días maravillosos gracias al Mundial”.