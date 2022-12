“Una definición de gala”: desde Argentina reaccionaron tras conocer que enfrentarán a Francia en la final de la Copa del Mundo

Apenas se enteraron que Francia sería el rival en la gran final, los medios argentinos reaccionaron y ya palpitan lo que será el encuentro definitivo de la Copa del Mundo.

Olé tituló: “Francia, el rival de la final: Messi contra Mbappé, en una definición de gala“.

En esa línea, añadieron que “y sí, será Francia nomás. Y sí, será el actual campeón del mundo. Y sí, será Messi vs. Mbappé. Y sí, serán las dos selecciones que irán en busca de la misma historia para quedar en la historia: la tercera estrella en el escudo. El equipo de Deschamps le ganó a Marruecos 2 a 0 y Qatar 2022 tendrá el partido que todos esperaban ver, con las dos figuras del momento, con los dos equipos del momento. Una final de gala para el sueño de Leo y de todos los argentinos. A jugarla“.

El Clarín por su parte, manifestó que “con más contundencia que brillo, Francia sacó a Marruecos y será rival de Argentina en la final“.

“No vapulea. No arrasa. Pero gana. Es efectivo y no necesita de la posesión para controlar a sus rivales. Y si no convierte Kylian Mbappé, aparecen otros para concretar en esta Francia de juego mesurado, aunque contundente”, añadió el medio.

Consignar que la finalísima del Mundial de Qatar 2022 se disputará este domingo 18 de diciembre, desde las 12:00 horas de nuestro país.