El histórico exdelantero de la selección de Brasil, Rivaldo, dejó de lado los colores de su país y expresó su profundo apoyo a Lionel Messi y Argentina para levantar el título en el Mundial de Qatar 2022, que este martes clasificó a la final del certamen tras vencer a Croacia.

“Ya no tenemos a Neymar en esta final de copa, así que me quedo con Argentina. No hay palabras para ti Lionel Messi”, comenzó explicando el campeón del mundo con la “Verdeamarela” en Corea-Japón 2002.

“Ya merecías ser campeón del mundo antes, pero Dios sabe todas las cosas y te coronará este domingo. Te mereces este título por la persona que eres y por el maravilloso fútbol que siempre has jugado. Me quito el sombrero. Dios te bendiga”, agregó.

Argentina buscará alzar tu tercera Copa del Mundo este domingo 18 de diciembre en la gran final de Qatar 2022, donde espera rival entre Francia y Marruecos que se enfrentarán este miércoles a partir de las 16:00 horas.